Un caso, probabilmente, più unico che raro: due calciatori espulsi per aver tirato i capelli ad un avversario. Succede nel corso di Antigua e Barbuda contro Anguilla e con protagonista Aedan Scipio a causa dei suoi lunghissimi capelli.

Due espulsioni per aver trattenuto l'avversario per i capelli

Anguilla’s Aedan Scipio played the final 21 minutes of their Concacaf Nations League match against Antigua and Barbuda.



Scipio had his hair pulled twice, with both players receiving red cards. It was of little consequence, however, as Antigua and Barbuda were already leading 5-0… pic.twitter.com/fY1yhTZlHW — ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2026

La partita Antigua e Barbuda contro Anguilla, valevole per la CONCACAF , è finita cinque a zero: una vittoria senza grossi problemi per la squadra di Antigua. Ma non sono stati i cinque gol ad aver attirato l'attenzione della stampa e dei social, bensì le due espulsioni subite dalla squadra di casa.Due cartellini rossi che arrivano perchési sono resi colpevoli di condotta violenta: tale Aedan, classe 1990. Non è certo un giocatore che passa inosservato a causa del suo look particolare: ha deicosì lunghi che devono essere tenuti fermi con un elastico che gli gira attorno alla vita. I suoi lunghissimi capelli gli scendono lungo la schiena fino quasi a toccare terra e se non fossero legati sarebbero del tutto incontrollabili.

Scipio è entrato in campo nel secondo tempo, quando i suoi compagni erano già sotto per cinque a zero. Nel primo caso Greene ha perso palla a favore di Scipio e lo ha fermato trattenendolo per i capelli: rosso diretto. Nel recupero la cosa si è assurdamente ripetuta con protagonista, stavolta, Kinght. Anche per lui è arrivato un sacrosanto rosso. Due espulsioni, senza dubbio, dalle circostanze irripetibili.

Scipio, in ogni caso, è un soggetto particolare. Calciatore ma non professionista gioca in una squadra chiamata 'Roaring Lions', che milita nel massimo campionato di Anguilla. Con la nazionale ha collezionato una quindicina di presenze. Nella vita, inoltre, non essendo un calciatore professionista ha un altro lavoro ed è laureato in International Business all’Università di Hull, oltre ad aver conseguito un master in business al Kingston College.