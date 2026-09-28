Nato nel 1990, Scipio milita nei Roaring Lions.
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Un caso, probabilmente, più unico che raro: due calciatori espulsi per aver tirato i capelli ad un avversario. Succede nel corso di Antigua e Barbuda contro Anguilla e con protagonista Aedan Scipio a causa dei suoi lunghissimi capelli.
Due espulsioni per aver trattenuto l'avversario per i capelliLa partita Antigua e Barbuda contro Anguilla, valevole per la CONCACAF Nations League, è finita cinque a zero: una vittoria senza grossi problemi per la squadra di Antigua. Ma non sono stati i cinque gol ad aver attirato l'attenzione della stampa e dei social, bensì le due espulsioni subite dalla squadra di casa.
Scipio è entrato in campo nel secondo tempo, quando i suoi compagni erano già sotto per cinque a zero. Nel primo caso Greene ha perso palla a favore di Scipio e lo ha fermato trattenendolo per i capelli: rosso diretto. Nel recupero la cosa si è assurdamente ripetuta con protagonista, stavolta, Kinght. Anche per lui è arrivato un sacrosanto rosso. Due espulsioni, senza dubbio, dalle circostanze irripetibili.
Scipio, in ogni caso, è un soggetto particolare. Calciatore ma non professionista gioca in una squadra chiamata 'Roaring Lions', che milita nel massimo campionato di Anguilla. Con la nazionale ha collezionato una quindicina di presenze. Nella vita, inoltre, non essendo un calciatore professionista ha un altro lavoro ed è laureato in International Business all’Università di Hull, oltre ad aver conseguito un master in business al Kingston College.
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