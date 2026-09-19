Va avanti la battaglia contro Gianni Infantino. Da alcuni mesi, infatti, il presidente della FIFA è finito nel mirino delle confederazioni continentali a causa del suo modus operandi e, soprattutto di una decisione che non è stata accolta benissimo. Il numero uno della massima istituzione mondiale del calcio aveva intenzione di privatizzare il Mondiale vendendone una quota a persone esterne nonché collegate alla famiglia di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. Ciò ha scatenato l'ira dei vari organi di governo calcistici presenti nel mondo ed alcune federazioni nazionali, tra cui figura anche la nostra FIGC, hanno scelto di non rinnovare la fiducia nei confronti dell'attuale presidente della FIFA in vista delle prossime elezioni. Inoltre, nelle ultime ore la UEFA e la CONCACAF hanno mandato una lettera congiunta al 56enne nato in Svizzera.

La lettera congiunta di UEFA e CONCACAF all'indirizzo di Infantino

Nelle ultime ore, l'organo di governo del calcio europeo e quello dell'America Settentrionale e Centrale hanno voluto comunicare col presidente della FIFA. Insieme, le due confederazioni continentale gli hanno mandato una lettera congiunta che diverse testate giornalistiche hanno riportato. In essa, UEFA e CONCACAF hanno dichiarato che la massima istituzione nel mondo del calcio ha. Di conseguenza, ad Infantino viene chiesto diquestache lefederazioni nazionali associate si divideranno. Con questa lettera, si chiede al presidente di distribuire almenoad ogni associato

Basilea, Svizzera- 11 dicembre 2025: Schermo del VAR col logo della UEFA prima della partita di UEFA Europa League 2025/26 tra Basilea ed Aston Villa al St. Jakob-Park. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

Sia Aleksander Ceferin che Victor Montagliani hanno firmato la lettera. Il primo ricopre il ruolo di presidente della UEFA da diversi anni. Il secondo, vice-presidente FIFA e numero uno della CONCACAF, potrebbe concorrere alla carica di presidente della massima istituzione calcistica in vista delle prossime elezioni. La lettera ha lo scopo di contrastare la leva economica del presidente FIFA nei confronti delle federazioni nazionali. Inoltre, l'altro obiettivo consiste nell'alleanza tra l'Europa e Montagliani in vista delle elezioni di marzo.