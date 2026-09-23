La centrocampista del Barcellona non fa annunci, ma spera di rientrare con l'Arsenal a novembre
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Aitana Bonmati si è vista costretta a fermarsi. Centrocampista 28enne del Barcellona, ha spiegato che cosa l'abbia convinta a definire un percorso di recupero e di terapie. Un grave infortunio patito a maggio alla gamba probabilmente ha lasciato strascichi. La calciatrice ha deciso di estirpare definitivamente il dolore che la tormentava.
Bonmati conferma: "Anche se non risulta dai test fisici, il dolore c'è""Fai delle prove fisiche e non emerge nulla di concreto, tutto sembra andare bene. Poi accusi il dolore ed è limitante", ha rivelato Aitana Bonmati ai microfoni di ESPN. Proseguendo: "Non ce la facevo più a giocare con il dolore. Con il club è stato definito un piano per rientrare il prima possibile. Non penso troppo al prossimo Mondiale, piuttosto vorrei avere garanzie sul mio futuro professionale e continuare a giocare nel tempo senza accusare dolori".
Quello che adesso i suoi sostenitori sperano è che ci possa essere un immediato recupero. In base a quanto ha riferito la stessa giocatrice, però, non si affetteranno i tempi. Nel dubbio, una partita è stata già messa nel mirino: "Spero che riesca a rientrare nella sfida con l'Arsenal. Poter giocare la Champions League al Camp Nou fa sempre un bell'effetto. Clasico col Real Madrid? Mai dire mai. Non ho fissato una data, ma manca poco tempo alla sfida". L'incrocio con le ragazze in maglia blanca sarà il 4 ottobre, mentre l'11 novembre è previsto l'appuntamento con l'Arsenal.
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