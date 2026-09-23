Aitana Bonmati si è vista costretta a fermarsi. Centrocampista 28enne del Barcellona, ha spiegato che cosa l'abbia convinta a definire un percorso di recupero e di terapie. Un grave infortunio patito a maggio alla gamba probabilmente ha lasciato strascichi. La calciatrice ha deciso di estirpare definitivamente il dolore che la tormentava.

Bonmati conferma: "Anche se non risulta dai test fisici, il dolore c'è"

", ha rivelato Aitana Bonmati ai microfoni di ESPN. Proseguendo: "Non ce la facevo più a giocare con il dolore.Non penso troppo al prossimo Mondiale, piuttosto vorrei avere garanzie sul mio futuro professionale e continuare a giocare nel tempo senza accusare dolori".

OSLO, NORVEGIA - 23 MAGGIO: Aitana Bonmatí del FC Barcelona festeggia con la sua medaglia vincente dopo la finale della UEFA Women's Champions League 2026 tra FC Barcelona e OL Lione all'Ullevaal Stadion il 23 maggio 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Quello che adesso i suoi sostenitori sperano è che ci possa essere un immediato recupero. In base a quanto ha riferito la stessa giocatrice, però, non si affetteranno i tempi. Nel dubbio, una partita è stata già messa nel mirino: "Spero che riesca a rientrare nella sfida con l'Arsenal. Poter giocare la Champions League al Camp Nou fa sempre un bell'effetto. Clasico col Real Madrid? Mai dire mai. Non ho fissato una data, ma manca poco tempo alla sfida". L'incrocio con le ragazze in maglia blanca sarà il 4 ottobre, mentre l'11 novembre è previsto l'appuntamento con l'Arsenal.

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Il Barcellona Women è senza dubbio tra le squadre più temute e forti al mondo. Eppure, gli ultimi avvicendamenti in rosa, con alcune partenze importanti - come quella di Alexia- potrebbero aver fatto dissipare alcune certezze. La Bonmati, però, non vuole sentire alcuna ragione: "Normale che avvengano dei cambi, il calcio è ciclico per natura.Possiamo ancora competere per ogni torneo che giocheremo".