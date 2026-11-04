A pochi mesi dal trasferimento dall'Aston Villa all'Al-Hilal, la moglie di Ollie Watkins, Ellie, ha deciso di lasciare Riyadh e tornare nel Regno Unito insieme ai loro due figli, preoccupata per il peggioramento della situazione di sicurezza nella regione. Alla base della decisione ci sono le tensioni tra l'Arabia Saudita e il movimento yemenita degli Houthi, tornate a intensificarsi nelle ultime settimane e culminate con un attacco missilistico all'aeroporto di Riyadh avrebbe, che avrebbe provocato 13 vittime, mentre un secondo attacco all'aeroporto internazionale King Fahd di Dammam avrebbe causato altri due morti secondo quanto riportato dal Mirror.

La famiglia di Watkins scappa dall'Arabia Saudita, la moglie: "Abbiamo deciso di tornare a casa"

Nonostante la partenza della moglie e dei figli, Ollie Watkins non ha intenzione, almeno per il momento, di interrompere la propria esperienza calcistica in Arabia Saudita. L'attaccante inglese continuerà a giocare con l'Al-Hilal, dove si è trasferito durante la scorsa estate dopo l'esperienza all'Aston Villa. Il suo rendimento in campo è stato finora positivo, con 5 gol e 5 assist nelle prime 8 presenze in Saudi Pro League. Il trasferimento aveva rappresentato anche un importante cambiamento nella vita privata del calciatore, che insieme alla famiglia aveva iniziato a costruire una nuova quotidianità a Riyadh.

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 01 SETTEMBRE: Ollie Watkins dell'Al Hilal osserva durante la partita della Saudi Pro League tra Al Hilal e Al Ahli alla Kingdom Arena il 01 settembre 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

La donna ha raccontato la decisione attraverso un video pubblicato su TikTok, spiegando che il ritorno nel Regno Unito potrebbe essere soltanto temporaneo, anche se al momento non esiste una data precisa per il rientro: "Abbiamo avuto un piccolo colpo di scena. Sono tornata nel Regno Unito, spero soltanto per un po'. Non so ancora quando potremo tornare, perché c'è un conflitto e stanno succedendo diverse cose in Arabia Saudita, quindi abbiamo deciso di restare qui finché la situazione non si sarà calmata".

Secondo quanto raccontato da Ellie nei social, per la nuova abitazione e la ricerca di una scuola per i bambini sembravano aver finalmente trovato una direzione, ma gli ultimi sviluppi hanno costretto la moglie del calciatore con i due figli a rivedere le proprie priorità.