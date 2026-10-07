Nei prossimi giorni i club torneranno in azione e, tra questi, figura anche l'Al-Nassr che ha come allenatore Ange Postecoglou. Il club che detiene il titolo di Campione dell'Arabia Saudita, infatti, venerdì giocherà contro l'Al-Diriyah nel match valevole per l'ottava giornata della Saudi Pro League 2026/2027. Il tecnico australiano è alla sua prima esperienza in Medio Oriente e ha preso il posto di Jorge Jesus, il quale siede sulla panchina della Nazionale Portoghese. Nelle ultime settimane, proprio la selezione appena menzionata ha vissuto la vicenda legata a Cristiano Ronaldo, calciatore dell'Al-Nassr che ha deciso di lasciare il ritiro dei portoghesi per le scelte del ct. Di ciò e delle condizioni del classe 1985 ne ha parlato Postecoglou in conferenza stampa.

Al-Nassr, Postecoglou: "Ronaldo sta bene. Non parlo della sua vicenda in Nazionale"

Durante la conferenza stampa, l'ex allenatore deloggi all'Al-Nassr ha voluto dare un aggiornamento su Cristiano Ronaldo. Le sue: ", è un buona forma ed è pronto sia livello fisico che mentale. Per noi è una cosa importante". Successivamente, Postecoglou ha parlato di quel che è successo a CR7 col Portogallo, facendo riferimento alla sua esperienza da commissario tecnico della: "Ho allenato una Nazionale.quando gli allenatori dei club commentavano quel che succedeva in Nazionale. Quindi,di questa vicenda".

Riyadh Dry Port, Arabia Saudita - 21 agosto 2026: Ange Postecoglou, allenatore dell'Al-Nassr, durante la partita di Saudi Pro League tra Al-Riyadh ed Al-Nassr allo Stadio Principe Faisal bin Fahd. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

In seguito, l'australiano ha parlato di Joao Felix, rientrato dagli impegni col Portogallo: "Al suo ritorno, ha iniziato subito ad allenarsi. Adesso stiamo aspettando che tornino i giocatori della Nazionale dell'Arabia Saudita in modo tale da avere la rosa al completo in vista della partita contro l'Al-Diriyah". In conclusione, parlando dell'avversario di venerdì, l'ex allenatore del Nottingham Forest ha dichiarato: "Affronteremo una squadra che ha qualità e buoni giocatori. Soprattutto dopo la sosta, mi aspetto un incontro difficile. Vogliamo ricominciare con una vittoria".