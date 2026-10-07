Le dichiarazioni dell'allenatore australiano
L'Al-Nassr vince il campionato: Cristiano Ronaldo alza al cielo la Coppa
Nei prossimi giorni i club torneranno in azione e, tra questi, figura anche l'Al-Nassr che ha come allenatore Ange Postecoglou. Il club che detiene il titolo di Campione dell'Arabia Saudita, infatti, venerdì giocherà contro l'Al-Diriyah nel match valevole per l'ottava giornata della Saudi Pro League 2026/2027. Il tecnico australiano è alla sua prima esperienza in Medio Oriente e ha preso il posto di Jorge Jesus, il quale siede sulla panchina della Nazionale Portoghese. Nelle ultime settimane, proprio la selezione appena menzionata ha vissuto la vicenda legata a Cristiano Ronaldo, calciatore dell'Al-Nassr che ha deciso di lasciare il ritiro dei portoghesi per le scelte del ct. Di ciò e delle condizioni del classe 1985 ne ha parlato Postecoglou in conferenza stampa.
Al-Nassr, Postecoglou: "Ronaldo sta bene. Non parlo della sua vicenda in Nazionale"Durante la conferenza stampa, l'ex allenatore del Tottenham oggi all'Al-Nassr ha voluto dare un aggiornamento su Cristiano Ronaldo. Le sue parole: "Sta bene, è un buona forma ed è pronto sia livello fisico che mentale. Per noi è una cosa importante". Successivamente, Postecoglou ha parlato di quel che è successo a CR7 col Portogallo, facendo riferimento alla sua esperienza da commissario tecnico della Nazionale Australiana: "Ho allenato una Nazionale. Non mi piaceva quando gli allenatori dei club commentavano quel che succedeva in Nazionale. Quindi, non voglio parlare di questa vicenda".
In seguito, l'australiano ha parlato di Joao Felix, rientrato dagli impegni col Portogallo: "Al suo ritorno, ha iniziato subito ad allenarsi. Adesso stiamo aspettando che tornino i giocatori della Nazionale dell'Arabia Saudita in modo tale da avere la rosa al completo in vista della partita contro l'Al-Diriyah". In conclusione, parlando dell'avversario di venerdì, l'ex allenatore del Nottingham Forest ha dichiarato: "Affronteremo una squadra che ha qualità e buoni giocatori. Soprattutto dopo la sosta, mi aspetto un incontro difficile. Vogliamo ricominciare con una vittoria".
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