Tornato con l’Inghilterra dopo una lunga assenza, Trent resta in panchina: Tuchel spiega la scelta e conferma la fiducia in Quansah

Jennifer Saviotti
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Il ritorno di Trent Alexander-Arnold con l’Inghilterra doveva rappresentare una nuova occasione. Contro la Spagna, però, Thomas Tuchel ha scelto ancora una volta una strada diversa. Il terzino del Real Madrid è rimasto in panchina per tutta la partita persa 3-2 a Wembley, nonostante fosse tornato tra i convocati dopo quasi un anno e mezzo di assenza. La scelta ha fatto discutere soprattutto per un dettaglio: Alexander-Arnold è l’unico terzino destro puro presente nella lista inglese per questa finestra internazionale. Tuchel gli ha comunque preferito Jarell Quansah, centrale del Bayer Leverkusen già utilizzato sulla fascia durante il Mondiale.

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Tuchel sceglie Quansah: “È stato eccellente”

Nel post partita, il commissario tecnico dell’Inghilterra ha spiegato senza giri di parole la decisione. Alla domanda sulle ragioni dell’esclusione di Alexander-Arnold, Tuchel ha escluso motivazioni particolari legate alle qualità difensive del giocatore: “Ho semplicemente deciso di schierare Jarell Quansah. Avevamo bisogno della sua velocità e della sua visione di gioco come difensore centrale. È stato eccezionale ai Mondiali, si è allenato molto bene questa settimana ed è stato eccellente anche in questa partita”. Il ct ha poi ricordato che il calendario offre ancora altre possibilità: “Ci sono ancora tre partite da giocare. Devo scegliere undici giocatori e fare cinque sostituzioni, non c’è altro da aggiungere”.
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Le parole pronunciate dopo la sconfitta confermano quanto Tuchel aveva già anticipato alla vigilia. Alexander-Arnold, infatti, è in concorrenza diretta con Quansah per il ruolo di terzino destro. Il commissario tecnico aveva spiegato che il difensore del Real Madrid era in condizione di lottare per il posto e che si era allenato bene, ma aveva anche chiarito di non prevedere grandi rotazioni nelle gare successive.

Arnold, la fiducia di Tuchel è ancora da conquistare

La situazione di Trent resta quindi aperta. Il difensore non aveva trovato spazio nelle convocazioni di Tuchel dal giugno 2025 e aveva saltato anche il Mondiale. Il ritorno nel gruppo non è bastato, almeno per ora, a cambiare le gerarchie. Il tema è diventato centrale anche sulla stampa inglese. Il Daily Mail si è chiesto perché Tuchel continui a ignorare Alexander-Arnold mentre la sua assenza dal campo con la Nazionale si avvicina ai 500 giorni e se il giocatore del Real avrebbe potuto offrire qualcosa in più contro la Spagna.

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LONDRA, INGHILTERRA - 26 SETTEMBRE: Trent Alexander-Arnold dell'Inghilterra si riscalda prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna allo stadio di Wembley il 26 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Le prossime partite rappresentano quindi un passaggio importante per Alexander-Arnold. Il difensore avrà ancora più di dieci giorni di ritiro, diverse sessioni di allenamento e tre gare per provare a guadagnarsi la fiducia di Tuchel: due contro la Repubblica Ceca, il 29 settembre e il 6 ottobre, e quella contro la Croazia del 3 ottobre. Un’occasione ancora più significativa considerando le assenze per infortunio di Reece James, Ben White, Djed Spence e Tino Livramento. Nonostante questo scenario, contro la Spagna il commissario tecnico ha comunque preferito Quansah sulla fascia destra. La domanda, in Inghilterra, resta quindi la stessa: quanto spazio è davvero disposto a concedergli Tuchel?

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