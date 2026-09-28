Il ritorno di Trent Alexander-Arnold con l’Inghilterra doveva rappresentare una nuova occasione. Contro la Spagna, però, Thomas Tuchel ha scelto ancora una volta una strada diversa. Il terzino del Real Madrid è rimasto in panchina per tutta la partita persa 3-2 a Wembley, nonostante fosse tornato tra i convocati dopo quasi un anno e mezzo di assenza. La scelta ha fatto discutere soprattutto per un dettaglio: Alexander-Arnold è l’unico terzino destro puro presente nella lista inglese per questa finestra internazionale. Tuchel gli ha comunque preferito Jarell Quansah, centrale del Bayer Leverkusen già utilizzato sulla fascia durante il Mondiale.

Tuchel sceglie Quansah: “È stato eccellente”

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Arnold, la fiducia di Tuchel è ancora da conquistare

Nel post partita, il commissario tecnico dell’Inghilterra ha spiegato senza giri di parole la decisione. Alla domanda sulle ragioni dell’esclusione di Tuchel ha escluso motivazioni particolari legate alle qualità difensive del giocatore: “Ilha poi ricordato che il calendario offre ancora altre possibilità: “Le parole pronunciate dopo la sconfitta confermano quantoaveva già anticipato alla vigilia., infatti, è in concorrenza diretta conper il ruolo di terzino destro. Il commissario tecnico aveva spiegato che il difensore delera in condizione di lottare per il posto e che si era allenato bene, ma aveva anche chiarito di non prevedere grandi rotazioni nelle gare successive.La situazione diresta quindi aperta. Il difensore non aveva trovato spazio nelle convocazioni didal giugno 2025 e aveva saltato anche il. Il ritorno nel gruppo non è bastato, almeno per ora, a cambiare le gerarchie. Il tema è diventato centrale anche sulla stampa inglese. Ilsi è chiesto perchécontinui a ignorarementre la sua assenza dal campo con lasi avvicina ai 500 giorni e se il giocatore delavrebbe potuto offrire qualcosa in più contro la

LONDRA, INGHILTERRA - 26 SETTEMBRE: Trent Alexander-Arnold dell'Inghilterra si riscalda prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna allo stadio di Wembley il 26 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Le prossime partite rappresentano quindi un passaggio importante per Alexander-Arnold. Il difensore avrà ancora più di dieci giorni di ritiro, diverse sessioni di allenamento e tre gare per provare a guadagnarsi la fiducia di Tuchel: due contro la Repubblica Ceca, il 29 settembre e il 6 ottobre, e quella contro la Croazia del 3 ottobre. Un’occasione ancora più significativa considerando le assenze per infortunio di Reece James, Ben White, Djed Spence e Tino Livramento. Nonostante questo scenario, contro la Spagna il commissario tecnico ha comunque preferito Quansah sulla fascia destra. La domanda, in Inghilterra, resta quindi la stessa: quanto spazio è davvero disposto a concedergli Tuchel?