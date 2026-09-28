Tornato con l’Inghilterra dopo una lunga assenza, Trent resta in panchina: Tuchel spiega la scelta e conferma la fiducia in Quansah
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Il ritorno di Trent Alexander-Arnold con l’Inghilterra doveva rappresentare una nuova occasione. Contro la Spagna, però, Thomas Tuchel ha scelto ancora una volta una strada diversa. Il terzino del Real Madrid è rimasto in panchina per tutta la partita persa 3-2 a Wembley, nonostante fosse tornato tra i convocati dopo quasi un anno e mezzo di assenza. La scelta ha fatto discutere soprattutto per un dettaglio: Alexander-Arnold è l’unico terzino destro puro presente nella lista inglese per questa finestra internazionale. Tuchel gli ha comunque preferito Jarell Quansah, centrale del Bayer Leverkusen già utilizzato sulla fascia durante il Mondiale.
Tuchel sceglie Quansah: “È stato eccellente”Nel post partita, il commissario tecnico dell’Inghilterra ha spiegato senza giri di parole la decisione. Alla domanda sulle ragioni dell’esclusione di Alexander-Arnold, Tuchel ha escluso motivazioni particolari legate alle qualità difensive del giocatore: “Ho semplicemente deciso di schierare Jarell Quansah. Avevamo bisogno della sua velocità e della sua visione di gioco come difensore centrale. È stato eccezionale ai Mondiali, si è allenato molto bene questa settimana ed è stato eccellente anche in questa partita”. Il ct ha poi ricordato che il calendario offre ancora altre possibilità: “Ci sono ancora tre partite da giocare. Devo scegliere undici giocatori e fare cinque sostituzioni, non c’è altro da aggiungere”.
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Arnold, la fiducia di Tuchel è ancora da conquistareLa situazione di Trent resta quindi aperta. Il difensore non aveva trovato spazio nelle convocazioni di Tuchel dal giugno 2025 e aveva saltato anche il Mondiale. Il ritorno nel gruppo non è bastato, almeno per ora, a cambiare le gerarchie. Il tema è diventato centrale anche sulla stampa inglese. Il Daily Mail si è chiesto perché Tuchel continui a ignorare Alexander-Arnold mentre la sua assenza dal campo con la Nazionale si avvicina ai 500 giorni e se il giocatore del Real avrebbe potuto offrire qualcosa in più contro la Spagna.
Le prossime partite rappresentano quindi un passaggio importante per Alexander-Arnold. Il difensore avrà ancora più di dieci giorni di ritiro, diverse sessioni di allenamento e tre gare per provare a guadagnarsi la fiducia di Tuchel: due contro la Repubblica Ceca, il 29 settembre e il 6 ottobre, e quella contro la Croazia del 3 ottobre. Un’occasione ancora più significativa considerando le assenze per infortunio di Reece James, Ben White, Djed Spence e Tino Livramento. Nonostante questo scenario, contro la Spagna il commissario tecnico ha comunque preferito Quansah sulla fascia destra. La domanda, in Inghilterra, resta quindi la stessa: quanto spazio è davvero disposto a concedergli Tuchel?
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