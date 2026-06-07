L'Algeria è pronta per il suo ritorno al Mondiale dopo 12 anni. L'ultima partecipazione alla competizione intercontinentale è datata 2014, quando le volpi del deserto raggiunsero un ottimo ottavo di finale, perso contro la Germania vincitrice, solamente ai tempi supplementari. La nazionale è guidata da Vladimir Petkovic, ex conoscenza della Serie A. Il tecnico svizzero, vincitore della Coppa Italia con la Lazio nel 2014, ha saputo assemblare una buona squadra e portarla al raggiungimento di ottimi risultati. L'Algeria infatti, è arrivata ai quarti di finale in Coppa d'Africa e prima nel girone di qualificazione della CAF, dominando con 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Le volpi del deserto hanno parecchio talento offensivo: dall'eterno Mahrez fino a Gouiri, passando per la sorpresa Ghedjemis e la stellina Maza. Il girone J è tosto, ma la Federazione ha molta fiducia nella squadra e nel proprio allenatore.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Petkovic ricompensato col rinnovo

GENOVA, ITALIA - 27 MARZO: Vladimir Petkovic, commissario tecnico dell'Algeria, osserva la partita amichevole internazionale tra Algeria e Guatemala allo Stadio Luigi Ferraris il 27 marzo 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

L'Algeria disputerà il Mondiale americano con fiducia, considerando che 8 delle 12 migliori terze avranno le possibilità di accedere al turno successivo. Il gruppo infatti non è dei più semplici e tra le fila conta: i campioni uscenti dell'Argentina, la pericolosa Austria di Ragnick e la Giordania come fanalino di coda. Le speranze dei tifosi sono alle stelle considerando la grande qualità della rosa che ha alzato ulteriormente le aspettative dopo le amichevoli concluse positivamente. Contro l'Uruguay è giunto un pareggio a reti bianche, mentre contro l'Olanda (una delle favorite) è arrivata addirittura una vittoria per 1-0, grazie a una super prestazione di Luca Zidane e alla rete di Hadj Moussa.

🇩🇿 Algeria coach Vladimir Petkovic as well as his staff have signed a contract extension until 2028



A major signal of confidence from the Algerian FA ahead of the 2026 FIFA World Cup



Petkovic is the highest paid coach in African football and was earning €135,000/month prior… pic.twitter.com/ThdfxitQzg — Algeria FC (@Algeria_FC) June 7, 2026

La Federcalcio algerina ha piena fiducia nelle capacità della propria nazionale. Ciò è stato dimostrato con il rinnovo anticipato del tecnico svizzero-bosniaco. Vladimir Petkovic ha così prolungato il suo contratto con le volpi del deserto fino al 2028, diventando l'allenatore più pagato del calcio africano con i suoi 135 mila euro al mese.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365