Un’altra prestigiosa sfida internazionale arricchisce il calendario estivo dell’Arsenal. Il club londinese ha infatti annunciato una nuova amichevole di preparazione alla stagione, che vedrà i Gunners affrontare il Como di Cesc Fabregas all’Emirates Stadium, mercoledì 12 agosto.

Il Como in versione europea, ad agosto la sfida contro l'Arsenal

“Another pre-season fixture confirmed”, ha comunicato il club inglese sui propri canali ufficiali. Confermando l’arrivo della formazione lariana nella capitale britannica per un test di grande fascino e alto livello tecnico.

Per il Como si tratta di un appuntamento di enorme prestigio, che va ben oltre la semplice preparazione estiva. La squadra di Fabregas, infatti, si troverà a misurarsi in uno degli stadi più iconici del calcio europeo contro un avversario stabilmente competitivo ai massimi livelli della Premier League e delle competizioni UEFA. Un’occasione che rappresenta, di fatto, una sorta di “antipasto di Champions League” per un club che sta costruendo un percorso ambizioso e in continua crescita.

Negli ultimi anni il progetto Como ha attirato sempre più attenzione, grazie a investimenti mirati e a una chiara visione sportiva. L’arrivo in panchina di Cesc Fabregas. L'ex campione del mondo e protagonista con club come Arsenal, Barcellona e Chelsea, ha ulteriormente alzato il profilo internazionale della società lariana. Trasformandola in una delle realtà emergenti più interessanti del panorama calcistico europeo.

Another pre-season fixture confirmed ✅



We will welcome Como 1907 to Emirates Stadium on Wednesday 12 August 👇 — Arsenal (@Arsenal) June 29, 2026

La sfida dell’Emirates sarà dunque un banco di prova significativo per valutare lo stato di avanzamento del progetto tecnico e la qualità del lavoro svolto in vista della nuova stagione. Per i giocatori del Como, affrontare una squadra abituata a contesti di altissimo livello rappresenterà un’esperienza formativa importante. Oltre che un’occasione per confrontarsi con ritmi e intensità tipici del calcio d’élite.

Anche per l’Arsenal l’amichevole avrà un valore rilevante, inserendosi nel percorso di preparazione estiva che mira a consolidare automatismi e condizione fisica in vista dei primi impegni ufficiali. Il 12 agosto, dunque, l’Emirates Stadium sarà teatro di una sfida dal sapore internazionale, che mette di fronte due realtà diverse ma accomunate dalla voglia di crescere e competere ai massimi livelli. Per il Como di Fabregas sarà molto più di un test estivo. Un’occasione per misurarsi con l’élite del calcio europeo e per continuare a sognare in grande.