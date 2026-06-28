Ad un padre basta vedere il proprio figlio felice. Può essere famoso, comune: la sostanza non cambia. L'amore è incondizionato. Come quello di Pablo Paz, padre di Nico. In due anni, ha visto la sua vita cambiare radicalmente. Da giovane talento ai primi passi, è diventato uno delle stelle più ambite del panorama europeo. Questo anche grazie al Como e a Fabregas. Quel Como, che ha scelto di sposare ancora una volta. E non potrebbe essere più felice. La conferma arriva anche dal padre: "Il suo desiderio era proprio quello di rimanere un altro anno al Como. È stata una decisione difficile perché il Real Madrid lo voleva molto, ma abbiamo ritenuto che un'altra stagione in Italia, con la possibilità di giocare in Champions League, fosse l'opzione migliore per la sua crescita", ha affermato al termine del match tra Giordania-Argentina.

Nico Paz, l'orgoglio del padre dopo l'esordio Mondiale: "È stato emozionante"

All’AT&T Stadium di Arlington, l’esordio da titolare diaiconha rappresentato un momento carico di emozione soprattutto per la sua famiglia, presente sugli spalti. In tribuna c’era il padre, ex difensore dell’Albiceleste, visibilmente commosso mentrealla prima partita dadel figlio nella competizione più importante del calcio mondiale. Unche ha unito passato e presente della famiglia, trasformando una serata sportiva in un evento personale e profondamente simbolico. “È stato emozionante. Il suo debutto era già avvenuto nella partita precedente, ma vederlo in campo dal primo minuto di una partita dei Mondiali è indescrivibile”, ha raccontatoancora scosso dall’intensità del momento vissuto a bordo campo.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO: Nico Paz dell'Argentina festeggia il secondo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania allo Stadio Alberto J. Armando il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il ricordo si è intrecciato con le lacrime e con la consapevolezza di un percorso lungo e costruito nel tempo, che oggi trova la sua massima espressione nella maglia dell’Argentina. “Ho pianto, come ho fatto nelle ultime due settimane. Vedere mio figlio realizzare il suo sogno più grande è incredibile”, ha aggiunto l’ex difensore, sottolineando la dimensione emotiva di un traguardo che va oltre il calcio giocato. In campo, Nico Paz ha vissuto la partita con grande tranquillità, inserendosi nei meccanismi della squadra con naturalezza e senza timori, dimostrando di essere già parte integrante del gruppo. “Penso che la squadra stia facendo molto bene. Nico è calmo e felice”, ha spiegato il padre.