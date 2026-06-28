Il padre del talento argentino ha voluto anche esprimere la sua gioia per il suo esordio mondiale contro la Giordania
Como, una canzone per Nico Paz: ecco l'altra versione di Je so' pazzo
Ad un padre basta vedere il proprio figlio felice. Può essere famoso, comune: la sostanza non cambia. L'amore è incondizionato. Come quello di Pablo Paz, padre di Nico. In due anni, ha visto la sua vita cambiare radicalmente. Da giovane talento ai primi passi, è diventato uno delle stelle più ambite del panorama europeo. Questo anche grazie al Como e a Fabregas. Quel Como, che ha scelto di sposare ancora una volta. E non potrebbe essere più felice. La conferma arriva anche dal padre: "Il suo desiderio era proprio quello di rimanere un altro anno al Como. È stata una decisione difficile perché il Real Madrid lo voleva molto, ma abbiamo ritenuto che un'altra stagione in Italia, con la possibilità di giocare in Champions League, fosse l'opzione migliore per la sua crescita", ha affermato al termine del match tra Giordania-Argentina.
Nico Paz, l'orgoglio del padre dopo l'esordio Mondiale: "È stato emozionante"All’AT&T Stadium di Arlington, l’esordio da titolare di Nico Paz ai Mondiali con l’Argentina ha rappresentato un momento carico di emozione soprattutto per la sua famiglia, presente sugli spalti. In tribuna c’era il padre Pablo Paz, ex difensore dell’Albiceleste, visibilmente commosso mentre assisteva alla prima partita da titolare del figlio nella competizione più importante del calcio mondiale. Un traguardo che ha unito passato e presente della famiglia, trasformando una serata sportiva in un evento personale e profondamente simbolico. “È stato emozionante. Il suo debutto era già avvenuto nella partita precedente, ma vederlo in campo dal primo minuto di una partita dei Mondiali è indescrivibile”, ha raccontato Pablo Paz, ancora scosso dall’intensità del momento vissuto a bordo campo.
Il ricordo si è intrecciato con le lacrime e con la consapevolezza di un percorso lungo e costruito nel tempo, che oggi trova la sua massima espressione nella maglia dell’Argentina. “Ho pianto, come ho fatto nelle ultime due settimane. Vedere mio figlio realizzare il suo sogno più grande è incredibile”, ha aggiunto l’ex difensore, sottolineando la dimensione emotiva di un traguardo che va oltre il calcio giocato. In campo, Nico Paz ha vissuto la partita con grande tranquillità, inserendosi nei meccanismi della squadra con naturalezza e senza timori, dimostrando di essere già parte integrante del gruppo. “Penso che la squadra stia facendo molto bene. Nico è calmo e felice”, ha spiegato il padre.
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