Il caso Hamraoui prosegue senza sosta a distanza di cinque anni dai fatti. La calciatrice francese Kheira Hamraoui, il 4 novembre 2021, fu accompagnata a casa dalla compagna di squadra Aminata Diallo. Due uomini mascherati, interrompendo la corsa dell'auto, fecero scendere Hamraoui dalla macchina e le colpirono le gambe con spranghe di ferro. Molto presto, nelle indagini, fu considerata possibile complice la stessa Diallo. I sospetti a suo carico sarebbero, secondo la calciatrice, dovuti al colore della pelle, con pregiudizi razziali.

Aminata Diallo convocata in tribunale: continua l'affaire Hamraoui

Il caso si è progressivamente esteso alla formazione femminile del Paris Saint Germain . In particolar modo, alcune calciatrici di origini africane e caraibiche - Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto e Sandy Baltimore - presero posizione, rompendo con lei e incrinando di seguito i rapporti nello spogliatoio. Costoro presero, dunque, le difese di Diallo, ritenendola. Entrambe le calciatrici hanno lasciato il Paris Saint-Germain negli scorsi anni. La Diallo nel 2022, mentre Hamraoui nel 2023.

LA MANGA, SPAGNA - 10 MARZO: Aminata Diallo della Francia con la palla durante l'amichevole Under-19 tra Inghilterra e Francia al La Manga Club il 10 marzo 2014 a La Manga, Spagna. (Foto di Fotopress/Getty Images)

Dal canto proprio, quest'ultima recepì che lo stesso club stesse favorendo Diallo, rendendo inevitabile la separazione tra le parti a contratto scaduto. Nella giornata di venerdì, dunque, Aminata Diallo si presenterà in tribunale penale a Versailles, in base a quanto ha svelato l'Agenzia di Stampa Francese, dopo disposizione giudiziaria. Il processo a carico della giocatrice classe 1995 la vedrebbe complice nella violenza volontaria in un gruppo, avendo usato arma e premeditato l'accaduto. Inoltre, le si contesta il reato di associazione criminale.

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La Diallo, però, non è sola imputata. Oltre a lei, anche altre sei persone sarebbero coinvolti nei fatti del novembre 2021. Tra loro spunta, consulente sportivo che ha assistito diversi calciatori parigini. Sul suo conto pende l'accusa di