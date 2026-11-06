La vittima dell'aggressione a cui avrebbe partecipato Aminata Diallo è Kheira Hamraoui, sua ex compagna
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Il caso Hamraoui prosegue senza sosta a distanza di cinque anni dai fatti. La calciatrice francese Kheira Hamraoui, il 4 novembre 2021, fu accompagnata a casa dalla compagna di squadra Aminata Diallo. Due uomini mascherati, interrompendo la corsa dell'auto, fecero scendere Hamraoui dalla macchina e le colpirono le gambe con spranghe di ferro. Molto presto, nelle indagini, fu considerata possibile complice la stessa Diallo. I sospetti a suo carico sarebbero, secondo la calciatrice, dovuti al colore della pelle, con pregiudizi razziali.
Aminata Diallo convocata in tribunale: continua l'affaire HamraouiIl caso si è progressivamente esteso alla formazione femminile del Paris Saint Germain. In particolar modo, alcune calciatrici di origini africane e caraibiche - Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto e Sandy Baltimore - presero posizione contro Hamraoui, rompendo con lei e incrinando di seguito i rapporti nello spogliatoio. Costoro presero, dunque, le difese di Diallo, ritenendola innocente. Entrambe le calciatrici hanno lasciato il Paris Saint-Germain negli scorsi anni. La Diallo nel 2022, mentre Hamraoui nel 2023.
Dal canto proprio, quest'ultima recepì che lo stesso club stesse favorendo Diallo, rendendo inevitabile la separazione tra le parti a contratto scaduto. Nella giornata di venerdì, dunque, Aminata Diallo si presenterà in tribunale penale a Versailles, in base a quanto ha svelato l'Agenzia di Stampa Francese, dopo disposizione giudiziaria. Il processo a carico della giocatrice classe 1995 la vedrebbe complice nella violenza volontaria in un gruppo, avendo usato arma e premeditato l'accaduto. Inoltre, le si contesta il reato di associazione criminale.
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