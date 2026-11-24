Subito dopo l'Europeo del 2016 Antonio Conte ha lasciato la guida tecnica della Nazionale italiana per passare al Chelsea, che aveva un disperato bisogno di una svolta tecnica. Poco prima di approdare definitivamente nella Londra Blues, il tecnico salentino riceve a casa sua a Torino la visita inattesa di John Terry, all'epoca difensore 35enne e capitano storico del club, accompagnato dal suo agente.

Il contratto del centrale inglese era in scadenza e la dirigenza londinese non aveva inserito Terry nelle pianificazioni tecniche discusse con Conte né intendeva rinnovarlo: "Un ragazzo serio, è venuto a casa mia da Londra con l'aereo privato, con il suo agente perché col club fino all'ultimo non abbiamo mai parlato di John Terry, gli scadeva il contratto. Decise di venire a casa mia qui a Torino, pagandosi lui l'aereo, a fare un incontro con me, in cui mi dice: ‘Guarda mister, io amo talmente tanto il Chelsea che voglio continuare’. Noi fino a quel giorno non avevamo mai parlato di Terry, sapete quando si fanno i campetti coi calciatori, il club non me ne parlava", racconta Conte a Cronache di Spogliatoio.

Il pranzo a casa tra Antonio Conte e John Terry e il patto per lo spogliatoio del Chelsea

Dopo l'annuncio del mancato rinnovo, la tifoseria delha deciso di manifestare, mostrando apertamente il proprioper l'addio del capitano. Di fronte a questa protesta,allora plenipotenziaria del proprietario Roman Abramovich, chiama Conte lasciandogli piena libertà decisionale.

La svolta arriva proprio nel giorno in cui Terry raggiunge il mister a Torino, fermandosi a mangiare un piatto di pasta cucinato da Elisabetta, la moglie del tecnico leccese: "Mi aveva chiamato Marina e mi aveva detto: ‘Terry vuole venire a parlarti e quindi poi decidi tu che fare’. Loro non avevano intenzione di rinnovarlo. Ma l'ultimo giorno, siccome era successo un po' di sollevamento popolare da parte dei tifosi del Chelsea, lui decide di venire con il suo agente a casa mia, quindi mia moglie si ritrova a un certo punto a fare un piatto di pasta. Tutti mangiamo, io, mia moglie, John Terry e l'agente, mai conosciuto prima".

Proprio davanti a quel tavolo si consuma il faccia a faccia decisivo che ridisegna il futuro del difensore: "Lui mi dice la sua volontà e io gli dico: ‘Guarda John, per me non c'è nessun problema, tu sei il capitano. Sappi che a me non interessa la carta tua d'identità. Quando meriti e se mi dimostri sul campo di essere più forte di quelli che ho, giocherai. L'unica cosa che ti chiedo, questo è un patto tra uomini che dobbiamo fare, a prescindere tu dovrai essere un valore aggiunto nello spogliatoio. Perché tu rappresenti comunque la storia di questo club, che giochi o non giochi. Se meriti e sei più forte degli altri, io ti faccio giocare. Se non giochi significa che io la sto vedendo in maniera diversa’", confessa Conte.

Dal decimo posto al trionfo in Premier League: la parola mantenuta

LONDRA, INGHILTERRA - 15 AGOSTO: Antonio Conte, allenatore del Chelsea, festeggia la vittoria insieme a John Terry, giocatore del Chelsea, al termine della partita di Premier League tra Chelsea e West Ham United, disputata allo Stamford Bridge il 15 agosto 2016 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Il patto tra i due funziona alla perfezione e il Chelsea, reduce da una stagione 2015-16 disastrosa chiusa al decimo posto, vince clamorosamente la Premier League 2016-17 grazie alla spinta di Antonio Conte. John Terry rispetta pienamente il ruolo di leader facendo sentire la propria presenza nello spogliatoio, nonostante giochi poco durante l'annata anche a causa di diversi problemi fisici.

Conte, soddisfatto della leadership dimostrata dal suo capitano, ricambia schierando il difensore titolare con la fascia al braccio nelle ultime due giornate di campionato a titolo matematicamente acquisito, con tanto di gol segnato dal centrale inglese. Grazie a quell'ultima stagione con Conte in panchina, Terry conquista il suo quinto campionato inglese con i Blues, prima di trasferirsi a fine stagione all'Aston Villa e ritirarsi l'anno successivo dopo aver indossato anche la maglia della Nazionale inglese per dieci anni con settantotto presenze.