L'Uruguay perde serenità a pochi giorni dall'esordio ai Mondiali del 2026. Ronald Araujo ha riportato un infortunio muscolare che mette a rischio la sua presenza nella prima sfida del torneo e la notizia ha immediatamente acceso le polemiche. A far discutere non sono soltanto le condizioni del difensore del Barcellona, ma anche il duro sfogo del fratello Mikael, che ha puntato il dito contro il commissario tecnico Marcelo Bielsa. Attraverso i social, il familiare del centrale uruguaiano ha commentato il comunicato ufficiale della federazione con parole pesanti, accusando indirettamente l'allenatore di aver contribuito al problema fisico del giocatore. Un episodio che aggiunge tensione all'ambiente della Celeste proprio nel momento in cui la squadra si prepara all'inizio della competizione.

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Mondiali, tensione in Uruguay: il fratello di Araujo contro Bielsa

rischia di trasformarsi in un vero e proprio caso all'interno della nazionale uruguaiana. Il difensore del Barcellona ha accusato un problema muscolare a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali ed è rientrato in Spagna per sottoporsi alle cure del caso. Una situazione che preoccupae tutto lo staff tecnico, soprattutto in vista dell'esordio contro l'Arabia Saudita. Ma a far rumore sono state soprattutto le parole del fratello del calciatore. Dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale della federazione uruguaiana, Mikael Araujo ha condiviso la notizia sui social accompagnandola con una frase destinata a far discutere: "Grazie per aver infortunato dei giocatori a pochi giorni dai Mondiali!".

BARCELLONA, SPAGNA - 22 MARZO: Ronald Araujo dell'FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Rayo Vallecano de Madrid allo Spotify Camp Nou il 22 marzo 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Un messaggio che appare come un chiaro riferimento a Marcelo Bielsa e alla gestione fisica della squadra durante la preparazione al torneo. Al momento non è arrivata alcuna replica ufficiale da parte del commissario tecnico o della federazione, ma l'episodio evidenzia un clima non proprio sereno all'interno dell'ambiente uruguaiano. L'obiettivo resta quello di recuperare il prima possibile uno dei pilastri della difesa. La speranza della Celeste è che Araujo possa saltare al massimo la sfida inaugurale e tornare a disposizione per le successive gare del girone contro Capo Verde e Spagna. Intanto, però, le condizioni del difensore restano da monitorare e le parole del fratello hanno aggiunto un elemento di tensione in un momento già particolarmente delicato per l'Uruguay.

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