L'Argentina conquista con enorme fatica il pass per i quarti di finale del Mondiale, superando un coraggioso Egitto con il punteggio di 3-2. La squadra sudamericana ha dovuto rincorrere e poi ribaltare il risultato in una gara ricca di emozioni, risolta soltanto nei minuti di recupero grazie alla rete di Enzo Fernández. Fondamentale anche il contributo di Lionel Messi, autore del gol del momentaneo 2-2 a sette minuti dal termine.

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L'Egitto sorprende, poi l'Argentina reagisce

L'inizio di gara è tutto a favore della formazione africana, che trova il vantaggio già al

con

, gelando l'Albiceleste. L'Argentina mantiene il controllo del possesso e prova a costruire occasioni, ma fatica a sfondare contro una difesa molto organizzata.

Nella ripresa la squadra di Scaloni continua ad attaccare, ma al 67' arriva addirittura il raddoppio egiziano firmato da M. Ziko, che sembra indirizzare la qualificazione dalla parte dell'Egitto.

Da quel momento, però, cambia completamente l'inerzia del match. Al 79' è Cristian Romero ad accorciare le distanze, riaccendendo le speranze argentine. Quattro minuti più tardi, all'83', il solito Lionel Messi firma il gol del 2-2, facendo esplodere i tifosi albicelesti. Quando la partita sembra ormai destinata ai tempi supplementari, arriva il colpo decisivo: al 92' è Enzo Fernández a trovare la rete del definitivo 3-2, completando una rimonta spettacolare e regalando all'Argentina l'accesso ai quarti di finale.

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Dominio argentino nei numeri

Le statistiche raccontano una sfida in cui l'Argentina ha prodotto molto di più rispetto agli avversari. L'Albiceleste ha chiuso con il

, contro il 36% dell'Egitto, facendo registrare anche

contro gli

degli africani.

Netta anche la superiorità nelle occasioni create: 6 grandi occasioni a 2 e 19 tiri complessivi contro appena 5 dell'Egitto. Il portiere egiziano è stato protagonista con quattro parate, mentre quello argentino non è stato chiamato a effettuare alcun intervento. Anche i calci d'angolo premiano l'Albiceleste (6-1), confermando la costante pressione offensiva esercitata per tutta la partita.

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Rimonta da grande squadra: ai quarti c'è l'Argentina

L'Egitto esce dal Mondiale a testa altissima dopo aver sfiorato una clamorosa qualificazione, mettendo in enorme difficoltà una delle principali favorite del torneo. L'Argentina, invece, dimostra ancora una volta carattere e qualità, riuscendo a ribaltare una situazione che sembrava ormai compromessa.

Con una rimonta firmata da Romero, Messi ed Enzo Fernández, l'Albiceleste continua il proprio cammino mondiale e si presenta ai quarti di finale con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza di dover migliorare l'approccio alle partite per evitare altri finali al cardiopalma.

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