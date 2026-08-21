Il Boca Juniors continua la propria corsa nella Copa Sudamericana, ma non mancano le critiche nei confronti della squadra di Rodolfo Arruabarrena. A puntare il dito contro il Xeneize è stato Luis Vidal, presidente del Recoleta, eliminato proprio dal Boca agli ottavi di finale con un pesante 7-1 complessivo tra andata (3-1) e ritorno (0-4), con il vantaggio della gara decisiva arrivato al 30' con Santiago Ascacibar, con Sebastian Villa che ha poi raddoppiato a due minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa Miguel Merentiel ha firmato il tris, mentre Alan Velasco ha chiuso la goleada al 77'.

È stata un'eliminazione pesante per la squadra paraguaiana, che non ha però impedito al suo presidente di esprimere la propria opinione sul futuro della competizione.

Recoleta eliminato dal Boca: le parole del presidente paraguaiano

Intervenuto a, il presidente Vidal ha espresso forti dubbi sulle possibilità del club argentino di arrivare fino in fondo alla competizione, che al prossimo turno incontrerà il(Brasile), criticando fortemente difesa e portiere del Boca Juniors nonostante siano riusciti a segnare un solo gol tra andata e ritorno.

ASUNCIÓN, PARAGUAY - 18 AGOSTO: I giocatori del Deportivo Recoleta posano prima della partita di Copa CONMEBOL Sudamericana tra Deportivo Recoleta e Boca Juniors allo Stadio Defensores del Chaco il 18 agosto 2026 ad Asunción, Paraguay. (Foto di Christian Alvarenga/Getty Images)

"A essere sincero, non considero ancora il Boca Juniors una seria candidata alla vittoria finale. Hanno una difesa molto debole e un portiere altrettanto scarso". Questo il pensiero del presidente paraguayano, che ha motivato il suo giudizio mettendo in evidenza soprattutto le difficoltà mostrate dal reparto arretrato del Xeneize. Secondo Vidal, infatti, il Boca non avrebbe ancora trovato la solidità necessaria per imporsi in una competizione internazionale. Una vulnerabilità che, a suo avviso, potrebbe diventare decisiva nelle sfide contro avversari di livello superiore, soprattutto nelle fasi finali del torneo.

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La gara d'andata dei quarti di finale si giocherà allail 9 settembre, mentre il ritorno è previsto alnella settimana successiva. Il Boca arriva dunque alla fase decisiva della Sudamericana con l'obiettivo di continuare il proprio cammino e di