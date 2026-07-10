Nico Paz ama l'Argentina e Lionel Messi. In attesa dei quarti di finale del Mondiale 2026 contro la Svizzera, il giovane talento del Como (nato in Spagna, a Santa Cruz de Tenerife) ha raccontato, in una lunga intervista, le origini del suo grande amore per l'Albiceleste sottolineando la passione trasmessa dal padre ed elogiando la leggendaria figura del suo idolo Lionel Messi.

Nico Paz sull'amore per l'Argentina

È un grande onore per me, un sogno che coltivo fin da piccolo.

Mio padre mi ha trasmesso fin da bambino la passione che anima tutto il Paese, mi comprava le magliette con il mio nome sopra

e faceva sempre il tifo, anche se da un po' più lontano degli altri

".

Intervistato ai microfoni della FIFA,ha parlato dell'onore di rappresentare l': "

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Nico Paz dell'Argentina controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Proprio sulla figura del padre (l'ex difensore Albiceleste, Pablo Paz), il giovane talento del Como ha sottolineato: "Mi ha aiutato molto e mi ha insegnato tantissimo. Il fatto che abbia giocato in nazionale e in un Mondiale rende tutto un po' più facile, ma fin da piccolo mi ha fatto capire che era possibile".

"Impossibile sostituire Messi"

Cerco di esserne consapevole, anche se è difficile perché quello che sto vivendo è qualcosa che tutti vorrebbero: vivere un Mondiale con la Nazionale, l'ultimo di Leo Messi...

".

"ES INCREÍBLE VIVIR EL ÚLTIMO MUNDIAL DE MESSI"



La palabra de Nico Paz, jugador de Argentina, en la previa del partido ante Suiza por los cuartos de final del #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLITE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/neq6Ic0k0Z — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 10, 2026

Nel corso dell'intervista,ha poi raccontato le sue sensazioni sul privilegio di giocare con il suo idoloin quello che probabilmente sarà il suo ultimo campionato del mondo: "

Infine, concludendo il suo commento su Messi, l'ormai ex giocatore del Real Madrid ha dichiarato: "È incredibile star vicino a Messi. Sostituirlo è impossibile: è il migliore della storia e non ci sarà mai un altro come lui. È un onore stare in squadra con lui, e giocare anche solo per qualche minuto, come in un'amichevole... è davvero un sogno".