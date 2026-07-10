Il talento argentino del Como, Nico Paz, racconta il suo legame con l'Albiceleste e il privilegio di giocare con l'idolo Lionel Messi
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Nico Paz ama l'Argentina e Lionel Messi. In attesa dei quarti di finale del Mondiale 2026 contro la Svizzera, il giovane talento del Como (nato in Spagna, a Santa Cruz de Tenerife) ha raccontato, in una lunga intervista, le origini del suo grande amore per l'Albiceleste sottolineando la passione trasmessa dal padre ed elogiando la leggendaria figura del suo idolo Lionel Messi.
Nico Paz sull'amore per l'ArgentinaIntervistato ai microfoni della FIFA, Nico Paz ha parlato dell'onore di rappresentare l'Argentina: "È un grande onore per me, un sogno che coltivo fin da piccolo. Mio padre mi ha trasmesso fin da bambino la passione che anima tutto il Paese, mi comprava le magliette con il mio nome sopra e faceva sempre il tifo, anche se da un po' più lontano degli altri".
Proprio sulla figura del padre (l'ex difensore Albiceleste, Pablo Paz), il giovane talento del Como ha sottolineato: "Mi ha aiutato molto e mi ha insegnato tantissimo. Il fatto che abbia giocato in nazionale e in un Mondiale rende tutto un po' più facile, ma fin da piccolo mi ha fatto capire che era possibile".
"Impossibile sostituire Messi"Nel corso dell'intervista, Nico Paz ha poi raccontato le sue sensazioni sul privilegio di giocare con il suo idolo Lionel Messi in quello che probabilmente sarà il suo ultimo campionato del mondo: "Cerco di esserne consapevole, anche se è difficile perché quello che sto vivendo è qualcosa che tutti vorrebbero: vivere un Mondiale con la Nazionale, l'ultimo di Leo Messi...".
"ES INCREÍBLE VIVIR EL ÚLTIMO MUNDIAL DE MESSI"— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 10, 2026
La palabra de Nico Paz, jugador de Argentina, en la previa del partido ante Suiza por los cuartos de final del #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLITE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/neq6Ic0k0Z
Infine, concludendo il suo commento su Messi, l'ormai ex giocatore del Real Madrid ha dichiarato: "È incredibile star vicino a Messi. Sostituirlo è impossibile: è il migliore della storia e non ci sarà mai un altro come lui. È un onore stare in squadra con lui, e giocare anche solo per qualche minuto, come in un'amichevole... è davvero un sogno".
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