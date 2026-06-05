L'attaccante dello Strasburgo rompe il silenzio dopo il grave infortunio che lo ha escluso dal Mondiale con l'Argentina
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Goleador della Ligue 1 con 16 reti e appena riconvocato dall'Argentina: Joaquin Panichelli aveva tutto per sognare il Mondiale da protagonista con la sua Argentina. Poi durante un allenamento, quel sogno si è definitivamente spezzato. Il centravanti ha raccontato la sua caduta senza filtri.
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Il momento che ha cambiato tuttoPanichelli ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la preparazione per l'amichevole contro la Mauritania. Un infortunio che non solo lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, ma che gli ha anche tolto la possibilità di disputare la sua prima Coppa del Mondo: "È successo in un'azione cosi semplice. Nei primi giorni ho vissuto il lutto sportivo e mi chiedevo perché fosse successo proprio a me", ha raccontato nell'intervista al programma 'Paren la Mano'.
Un calvario che si ripeteLa diagnosi fu impietosa, ma non nuova. Nel luglio del 2023, Panichelli aveva già vissuto lo stesso infortunio nell'altro ginocchio quando militava nell'Alaves: "Avevo già vissuto la stessa esperienza sull'altra gamba e perciò sai già tutto quello che ti aspetta. L'operazione, il mese con le stampelle e tutto il resto". L'attaccante ha poi descritto le ore successive alla diagnosi, quando la realtà della situazione si manifesta pienamente e inizia il percorso fisico e soprattutto emotivo: "Devi andare a fare gli esami del sangue, il pre-operatorio, entrare ed uscire in continuazione dall'ospedale...tutto questo ti cade addosso, ed è la parte più dura".
Il passato al River Plate e quel no al BocaNel corso dell'intervista, Panichelli ha anche risposto ad una domanda legata al calcio argentino, esprimendo una posizione molto chiara riguardo ad un possibile passaggio al Boca Juniors: "Il calcio argentino è qualcosa di speciale, qualcosa che comprendi solo se lo hai vissuto, ma in Europa sto bene. Il Boca? Non potrei mai, mi identifico troppo con il River". Il giocatore è infatti cresciuto nelle giovanili del River Plate e conserva un forte senso di appartenenza verso il club di Nunez.
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