Goleador della Ligue 1 con 16 reti e appena riconvocato dall'Argentina: Joaquin Panichelli aveva tutto per sognare il Mondiale da protagonista con la sua Argentina. Poi durante un allenamento, quel sogno si è definitivamente spezzato. Il centravanti ha raccontato la sua caduta senza filtri.

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Il momento che ha cambiato tutto

ha subito ladel legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la preparazione per l'amichevole contro la. Un infortunio che non solo lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, ma che gli ha anche tolto la possibilità di disputare la sua prima Coppa del Mondo: "È successo in un'azione cosi semplice. Nei primi giorni ho vissuto il lutto sportivo e mi chiedevo perché fosse successo proprio a me", ha raccontato nell'intervista al programma 'Paren la Mano'.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO 2026: I giocatori dell'Argentina posano per una foto di squadra indossando una maglia e con in mano una bandiera a sostegno dei compagni di squadra Joaquín Panichelli e Juan Foyth prima dell'amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania all'Estadio Alberto J. Armando. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Un calvario che si ripete

Il passato al River Plate e quel no al Boca

La diagnosi fu impietosa, ma non nuova. Nel luglio delaveva già vissuto lo stesso infortunio nell'altro ginocchio quando militava: "Avevo già vissuto la stessa esperienza sull'altra gamba e perciò sai già tutto quello che ti aspetta. L'operazione, il mese con le stampelle e tutto il resto". L'attaccante ha poi descritto le ore successive alla diagnosi, quando la realtà della situazione si manifesta pienamente e inizia il percorso fisico e soprattutto emotivo: "Devi andare a fare gli esami del sangue, il pre-operatorio, entrare ed uscire in continuazione dall'ospedale...tutto questo ti cade addosso, ed è la parte più dura".Nel corso dell'intervista,ha anche risposto ad una domanda legata al calcio argentino, esprimendo una posizione molto chiara riguardo ad un possibile passaggio al: "Il calcio argentino è qualcosa di speciale, qualcosa che comprendi solo se lo hai vissuto, ma in Europa sto bene. Il Boca? Non potrei mai, mi identifico troppo con il River". Il giocatore è infatti cresciuto nelle giovanili dele conserva un forte senso di appartenenza verso il club di Nunez.

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