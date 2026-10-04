L'Argentina sta vivendo uno dei momenti più intensi della sua storia calcistica. La nazionale Albiceleste si sta preparando emotivamente all'addio del suo giocatore più importante dopo Diego Armando Maradona. Mentre le nazionali europee sono impegnate nel torneo di Nations League, il resto del mondo organizza amichevoli per mettere a punto questioni tattiche e scoprire nuovi talenti da convocare.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 3 OTTOBRE: Mohamed Zongo (Burkina Faso) avanza palla al piede sotto la pressione di Giuliano Simeone (Argentina) durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Burkina Faso allo stadio Monumental Antonio V. Liberti, il 3 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

L'Argentina ha così deciso di sfruttare questa sosta nazionali per salutare definitivamente Leo Messi e incominciare a costruire un'Albiceleste senza di lui. La nazionale guidata da Scaloni ha prima vinto per 4-0 contro la Bolivia e, durante la notte appena trascorsa, ha giocato contro il Burkina Faso. Un match che sembrava non avere le condizioni pratiche necessarie per poter essere giocato, ma che alla fine ha visto la sua realizzazione grazie alla sforzo diplomatico della Federcalcio burkinabé.

Caos Benin

¡ARGENTINA REPITE CON BENÍN EL MISMO MALTRATO ORGANIZATIVO QUE SUFRIÓ BURKINA FASO!



La selección de 🇧🇯 Benín estaría viviendo un nuevo episodio de GRAVES PROBLEMAS ORGANIZATIVOS durante su visita a Argentina:



✈️ 25 HORAS de viaje comercial

🤢 Problemas de salud en parte del… pic.twitter.com/pWhCuqQxYQ — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) October 4, 2026