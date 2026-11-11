Secondo le fonti locali, il tecnico dell'Albiceleste avrebbe trovato da tempo l'accordo con l'AFA: firma attesa nei prossimi giorni
L'ultimo tango di Messi con l'Argentina: a segno per l'ultima volta con la nazionale
L'Argentina continua la preparazione in vista delle amichevoli contro l'Uruguay (14 novembre) e il Costa Rica (17 novembre). Per l'Albiceleste si tratta delle due prime uscite dopo l'addio della leggenda Lionel Messi, motivo per cui adesso tutti i tifosi biancocelesti sono curiosi di vedere come sarà questa "nuova Argentina". Nuova sul campo ma forse altrettanto in panchina. Lionel Scaloni è da tempo al centro della questione relativa al rinnovo del contratto e, come riportano le fonti locali, la firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.
Argentina-Scaloni, l'avventura continua: rinnovo ormai ad un passoSebbene la conferma ufficiale sia ancora in sospeso, il CT Lionel Scaloni sembra ormai prossimo a rinnovare il suo contratto con l'Argentina, in scadenza a fine dicembre. La conferma ufficiale potrebbe arrivare prima delle due amichevoli contro Uruguay e Costa Rica o al termine della data fissata dalla FIFA. Ancora non è nota la data ma quel che è certo è che il tecnico che ha portato l'Albiceleste sul tetto del mondo siederà ancora sulla panchina sudamericana.
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Se alla fine il rinnovo dovesse andare in porto, verrebbe confermato anche l'intero staff tecnico. L'unico dubbio è la conferma o l'addio di Walter Samuel. L'ex difensore di Inter e Roma non ha ancora garantito la sua presenza nello staff: "Non c'è dubbio che, oltre ad essere estremamente importante, sia un mio amico. Voglio il meglio per lui. Se vuole prendere una decisione, è giusto che possa farlo - aveva dichiarato Scaloni in una recente intervista - se andasse via ammetto che sarebbe una perdita significativa ma vedremo cosa succederà".
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