L'Argentina continua la preparazione in vista delle amichevoli contro l'Uruguay (14 novembre) e il Costa Rica (17 novembre). Per l'Albiceleste si tratta delle due prime uscite dopo l'addio della leggenda Lionel Messi, motivo per cui adesso tutti i tifosi biancocelesti sono curiosi di vedere come sarà questa "nuova Argentina". Nuova sul campo ma forse altrettanto in panchina. Lionel Scaloni è da tempo al centro della questione relativa al rinnovo del contratto e, come riportano le fonti locali, la firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Argentina-Scaloni, l'avventura continua: rinnovo ormai ad un passo

Sebbene la conferma ufficiale sia ancora in sospeso,

il CT Lionel Scaloni sembra ormai prossimo a rinnovare il suo contratto con l'Argentina

, in scadenza a fine dicembre. La conferma ufficiale potrebbe arrivare prima delle due amichevoli contro Uruguay e Costa Rica o al termine della data fissata dalla FIFA. Ancora non è nota la data ma quel che è certo è che il tecnico che ha portato l'Albiceleste sul tetto del mondo siederà ancora sulla panchina sudamericana.

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Secondo il quotidiano Tyc Sport, l'ex difensore continuerà a guidare la Seleccion per altri due anni. In più, nel nuovo contratto ci sarà anche una clausola che permetterà all'ex difensore di estendere la sua permanenza anche fino al 2030 che, nel caso, consentirebbe a Scaloni di prendere parte al suo terzoalla guida della nazionale. Senza poi dimenticare l'importante dettaglio che

LUSAIL CITY, QATAR - 18 DICEMBRE: Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina, festeggia con la Coppa del Mondo dopo la finale di Qatar 2022 tra Argentina e Francia allo stadio di Lusail, il 18 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Se alla fine il rinnovo dovesse andare in porto, verrebbe confermato anche l'intero staff tecnico. L'unico dubbio è la conferma o l'addio di Walter Samuel. L'ex difensore di Inter e Roma non ha ancora garantito la sua presenza nello staff: "Non c'è dubbio che, oltre ad essere estremamente importante, sia un mio amico. Voglio il meglio per lui. Se vuole prendere una decisione, è giusto che possa farlo - aveva dichiarato Scaloni in una recente intervista - se andasse via ammetto che sarebbe una perdita significativa ma vedremo cosa succederà".