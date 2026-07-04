L'Argentina conquista il pass per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. I ragazzi di Lionel Scaloni superano il Capo Verde al termine di una battaglia sportiva infinita. L'Albiceleste fissa il punteggio sul 3-2 decisivo solamente durante i tempi supplementari, sconfiggendo un avversario che mostra un calcio sorprendente. Questo successo proietta i campioni in carica verso il prossimo incrocio contro l'Egitto. In caso di ulteriore vittoria, la compagine argentina affronterà ai quarti di finale la squadra vincente del match tra Svizzera e Colombia.

Subito dopo la partita, il ct interviene in sala stampa e risponde a tono ai detrattori. L'allenatore ricorda le pesanti critiche dei giorni precedenti e dichiara testualmente: "Vi ricordate quando mi dicevate che eravamo dalla parte facile del tabellone? Spero che adesso vi siate resi conto che non esistono partite semplici".

Il traguardo storico e il grande spavento

Iltaglia un traguardo storico e festeggia la sua centesima presenza sulla panchina. L'emozione pervade l'allenatore subito dopo il triplice fischio. Davanti aiconfessa i propri timori e ammette il forte rischio: "Sarebbe stato una follia perdere nel mio centesimo incontro sulla nostra panchina, ma questo è il calcio". Il selezionatore analizza poi il peso emotivo dell'incontro: "Probabilmente, tra tutte le cento partite che ho allenato, questa è quella che mi ha segnato di più". La guida tecnica riconosce idella propria rosa, che non abbassa mai la, e omaggia contemporaneamente l'incredibile tenacia degli africani. Il mister chiarisce il concetto: "Questa squadra non si arrende mai. Bisogna fare i complimenti anche al Capo Verde, perché quando diciamo che a un Mondiale non esistono avversari facili, oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, lascia il campo al termine del primo tempo durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo stadio Alberto J. Armando, il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

L'emergenza fisica e la prudenza per il futuro

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Lagioca un ruolo cruciale durante lo svolgimento. L'allenatore analizza il pesantefisico dei suoi giocatori dopo i novanta minuti regolamentari.descrive i momenti più critici: "Fino al 90' stavamo bene. Enzo Fernández ha finito la partita con i crampi e non avevamo più cambi disponibili". Il tecnico esalta quindi ildel gruppo: "In questi casi si gioca con il cuore, ed è proprio questo che ha dimostrato la nostra nazionale". Nonostante idel pronostico, il mister mantiene i piedi per terra e predica massimaper il prosieguo del. L'exrifiuta ogni eccesso di sicurezza: "Sono una persona diffidente e non mi sento mai qualificato prima del fischio finale". Per concludere la conferenza,ricorda una lezione fondamentale per tutti gli amanti di questo sport: "Con l'esperienza ho imparato che nel calcio tutto può cambiare in un attimo. La partita era complicata e avrebbe potuto prendere una piega diversa".