L'Argentina supera Capo Verde 3-2 ai supplementari e prenota la sfida con l'Egitto. Scaloni festeggia cento panchine e zittisce le critiche sul tabellone
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L'Argentina conquista il pass per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. I ragazzi di Lionel Scaloni superano il Capo Verde al termine di una battaglia sportiva infinita. L'Albiceleste fissa il punteggio sul 3-2 decisivo solamente durante i tempi supplementari, sconfiggendo un avversario che mostra un calcio sorprendente. Questo successo proietta i campioni in carica verso il prossimo incrocio contro l'Egitto. In caso di ulteriore vittoria, la compagine argentina affronterà ai quarti di finale la squadra vincente del match tra Svizzera e Colombia.
Subito dopo la partita, il ct interviene in sala stampa e risponde a tono ai detrattori. L'allenatore ricorda le pesanti critiche dei giorni precedenti e dichiara testualmente: "Vi ricordate quando mi dicevate che eravamo dalla parte facile del tabellone? Spero che adesso vi siate resi conto che non esistono partite semplici".
Il traguardo storico e il grande spaventoIl commissario tecnico taglia un traguardo storico e festeggia la sua centesima presenza sulla panchina dell'Argentina. L'emozione pervade l'allenatore subito dopo il triplice fischio. Davanti ai microfoni, Scaloni confessa i propri timori e ammette il forte rischio: "Sarebbe stato una follia perdere nel mio centesimo incontro sulla nostra panchina, ma questo è il calcio". Il selezionatore analizza poi il peso emotivo dell'incontro: "Probabilmente, tra tutte le cento partite che ho allenato, questa è quella che mi ha segnato di più". La guida tecnica riconosce i meriti della propria rosa, che non abbassa mai la testa, e omaggia contemporaneamente l'incredibile tenacia degli africani. Il mister chiarisce il concetto: "Questa squadra non si arrende mai. Bisogna fare i complimenti anche al Capo Verde, perché quando diciamo che a un Mondiale non esistono avversari facili, oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione".
L'emergenza fisica e la prudenza per il futuroLa stanchezza gioca un ruolo cruciale durante lo svolgimento dell'incontro. L'allenatore analizza il pesante calo fisico dei suoi giocatori dopo i novanta minuti regolamentari. Scaloni descrive i momenti più critici: "Fino al 90' stavamo bene. Enzo Fernández ha finito la partita con i crampi e non avevamo più cambi disponibili". Il tecnico esalta quindi il carattere del gruppo: "In questi casi si gioca con il cuore, ed è proprio questo che ha dimostrato la nostra nazionale". Nonostante i favori del pronostico, il mister mantiene i piedi per terra e predica massima prudenza per il prosieguo del torneo. L'ex difensore rifiuta ogni eccesso di sicurezza: "Sono una persona diffidente e non mi sento mai qualificato prima del fischio finale". Per concludere la conferenza, l'allenatore ricorda una lezione fondamentale per tutti gli amanti di questo sport: "Con l'esperienza ho imparato che nel calcio tutto può cambiare in un attimo. La partita era complicata e avrebbe potuto prendere una piega diversa".
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