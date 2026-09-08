Un episodio di violenza aveva macchiato l'attesa per uno dei derby più sentiti d'Argentina. Poi, quando la storia del venditore e di suo figlio è diventata virale, è arrivato il gesto di Angel Di Maria, capace di riportare al centro un altro volto del calcio: quello della solidarietà.

Il furto prima del derby tra Rosario Central e Newell's

Alla vigilia della sfida tra ile il, unambulante che lavorava insieme al figlio nella zona di Boulevard Rondeau e Olivé, è statodella merce che aveva con sé. Secondo il racconto dello stessa persona riportato dalla stampa argentina, il gruppo era composto da numerose persone arrivate in moto e gli avrebbero, mettendo a rischio il lavoro con cui lasi mantiene. Il figlio, presente durante l'assalto, ha raccontato di essersi nascosto dietro il padre per la paura, con l'episodio che ha suscitato forte indignazione sui social, ma anche unatra i tifosi. Diversi sostenitori del Newell's hanno infatti contattato il commerciante per condannare quanto accaduto e prendere ledalla violenza subita, a prescindere dal

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 16 MAGGIO: Angel Di Maria di Rosario Central gesticola durante una semifinale del Torneo Apertiura Mercado Libre 2026 tra River Plate e Rosario Central all'Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti il 16 maggio 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La sorpresa firmata Di Maria: un gesto oltre i colori del calcio

La vicenda ha fatto il giro dell'Argentina ed è arrivata anche ad, simbolo dele vecchio volto dell'Italia, con la maglia della. La famiglia del calciatore ha cosi deciso di intervenire con un gesto destinato soprattutto al, raccontato come scosso dalla vicenda. Secondo quanto riferito da 'TyC Sports',, moglie del Fideo, si è infatti recata personalmente dal venditore e gli ha consegnato unadel Rosario Centraldal calciatore: il bambino ha accolto il regalo con grande, spiegando che avrebbe appeso la maglia alla parete della propria camera. Il gesto ha assunto un significato particolare in una città dove latra Rosario Central e Newell's rappresenta una parte importante della cultura sportiva argentina.

Lo stesso venditore, pur dichiarandosi tifoso del Central, ha sottolineato infatti il sostegno ricevuto anche da alcuni tifosi rivali, ribadendo che il fanatismo non può mai trasformarsi in episodi di violenza. La storia dunque, va oltre la semplice maglia firmata, ma racconta come siano stati proprio il calcio e i suoi protagonisti ad offrire un messaggio opposto ad un episodio nato nel segno della rivalità, fatto invece di vicinanza, empatia e solidarietà.