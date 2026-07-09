Tra i calciatori che si stanno mettendo in mostra nel Mondiale attualmente in corso figura, ovviamente, Erling Haaland, attaccante della Norvegia. Il giocatore, infatti, sta disputando per la prima volta la massima competizione intercontinentale e sta avendo un impatto devastante.

In questo momento, il numero 9 del Manchester City ha realizzato sette reti. Grazie a questa statistica, il classe 2000 occupa, insieme a Lionel Messi e Kylian Mbappé, il primo posto della classifica marcatori. Tra l'altro, Haaland può vantarsi anche di una statistica tutta sua.

Norvegia, Haaland ha segnato in tre modi diversi

Ventotto anni dopo l'ultima volta, la Nazionale Norvegese sta disputando un Mondiale. Nella fase a gironi, la squadra proveniente dall'Europa Settentrionale era nelconed. Avendo vinto contro le ultime due selezioni menzionate ma perdendo contro i transalpini, i Løvene hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale grazie al secondo posto del proprio gruppo. Nel primo match della fase ad eliminazione diretta, i norvegesi hanno battuto la. Agli ottavi, invece, hanno vinto contro il

Oslo, Norvegia - 31 marzo 2026: Erling Haaland della Norvegia in azione durante l'amichevole tra Norvegia e Svizzera all'Ullevaal Stadion. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Ai quarti di finale, la Norvegia se la dovrà vedere contro l'Inghilterra. Il match, che avrà inizio alle ore 23:00 si sabato 11, metterà in palio un posto per la semifinale contro la vincente della partita tra Argentina e Svizzera. Ovviamente, la Nazionale Norvegese si affiderà al suo giocatore più importante, vale a dire Erling Haaland. Al primo Mondiale della sua carriera, il numero 9 dei Løvene ha avuto un impatto straordinario e da uno come lui ci si aspettava ciò.

1 - Erling Haaland is the only player at the 2026 FIFA World Cup to:



- score with his left foot

- score with his right foot

- score a header

- score from inside the box

- score from outside the box



Lethal. pic.twitter.com/rR3a5tvQ4M — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

Ad oggi, il centravanti del Manchester City ha segnato sette gol nel torneo ed è primo nella classifica marcatori insieme a Messi e Mbappé. Tra l'altro, il classe 2000 può vantarsi di una statistica tutta sua. Infatti, il noto portale di statistiche Opta ha riportato che Haaland è l'unico del torneo ad aver realizzato le sette reti in cinque modi differenti: col piede destro, col sinistro, colpo di testa, dentro l'area di rigore ed anche fuori. Per di più, in questo Mondiale l'attaccante ha giocato 360 minuti e ha una media di 1.75 gol ogni 90'.