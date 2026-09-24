Dopo nove anni e due mesi da quando ha avuto luogo il reato, alla fine la Cassazione Spagnola ha preso una decisione nei confronti di Santi Mina. L'ex calciatore di Celta Vigo e Valencia, infatti, è stato condannato a quattro anni di prigione. Lo spagnolo, nel 2017, aveva abusato di una ragazza nei pressi di una discoteca situata ad Almeria. Già tre anni fa, il Tribunale della città spagnola appena menzionata l'aveva condannato a quattro anni di carcere. Di conseguenza, la sua carriera agonistica ha trovato la conclusione in quel momento. Oltre a quelle due due club sopracitati, durante la sua carriera ha indossato anche la maglia dei sauditi dell'Al-Shabab.

Santi Mina condannato a quattro anni di carcere

Nel mese di luglio del 2017, l'allora attaccante che giocava per il Celta Vigo si trovava a Mojacar (Almeria). Insieme a lui c'era, il quale era suo compagno di squadra. Una sera, il classe 1995 ha abusato sessualmente di una ragazza all'interno di unnei pressi di unaNel 2023, a causa di quanto accaduto, ha avuto luogo uned in quell'anno Mina era stato ceduto inall'Al-Shabab, club della. Quella in Medio Oriente è stata l'ultima esperienza calcistica dell'ormai ex attaccante che, per il reato commesso, ha chiuso in maniera definitiva la sua carriera agonistica.

Cadice, Spagna - 12 febbraio 2022: Santi Mina del Celta Vigo tira un rigore durante la partita de LaLiga Santander tra Cadice e Celta Vigo all'Estadio Nuevo Mirandilla. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Di recente, la Cassazione Spagnola ha confermato che l'ex Valencia dovrà scontare quattro anni di prigione per aver abusato sessualmente di quella ragazza nove anni fa. Mina aveva richiesto anche l'assoluzione, ma è stata respinta. La vittima, invece, aveva chiesto di condannare l'ex attaccante ad 8 anni di carcere per violenza sessuale. La Cassazione, però, ha deciso di respingere anche questa richiesta. Inoltre, il classe 1995 dovrà risarcire la vittima versando 25mila euro. In aggiunta, Goldar ha ricevuto l'assoluzione.