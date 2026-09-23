El Vasco torna in Spagna. Dopo l'esperienza ai Mondiali alla guida della nazionale messicana, Javier Aguirre ha accettato di tornare in Liga, alla corte del Valencia, con l'arduo compito di rilanciare le ambizioni del Mestalla dopo il tragico inizio di stagione dei Murciélagos: 5 sconfitte e un pareggio in queste prime 7 gare di campionato, una situazione che ha portato all'esonero di Carlos Corberan.

Il comunicato del Valencia

Il Valencia

CF

ha raggiunto un accordo con

Javier Aguirre,

il quale sarà il nuovo allenatore della prima squadra".

Attraverso un comunicato ufficiale e post sui propri canali social, ilha comunicato l'arrivo in panchina dicomunicando: "

A proposito del contratto firmato dal Vasco, il club spagnolo ha sottolineato: "L'allenatore messicano si unirà allo staff fino alla fine della stagione in corso e il club avrà un'opzione per prolungare il suo contratto per un ulteriore anno".

Un allenatore di grande esperienza

Javier Aguirre

(Città del Messico, 1° dicembre 1958) arriva al

Valencia CF

dopo aver guidato la nazionale messicana ai

Mondiali FIFA 2026

, dove

il

Messico

ha raggiunto gli ottavi di finale. Questa è stata la sua terza partecipazione al torneo come allenatore del Messico, dopo le edizioni

del 2002 in Corea/Giappone

e

del 2010 in Sudafrica"

.

Nel corso della nota ufficiale, il Valencia ha poi presentato il tecnico messicano, scrivendo: "

PANAMA CITY, PANAMA - 22 GENNAIO: Javier Aguirre, allenatore del Messico, reagisce durante un'amichevole internazionale tra Panama e Messico allo stadio Rommel Fernández, il 22 gennaio 2026 a Panama City, Panama. (Foto di Hector Vivas/Getty Images)

Infine, la squadra valenciana ha concluso il comunicato spiegando: "Nel corso della sua lunga carriera da allenatore, il nuovo tecnico del Valencia CF ha guidato club della Liga come CA Osasuna, Atletico Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol, CD Leganés e RCD Mallorca, oltre ad aver maturato esperienza a livello internazionale con club e nazionali in Giappone, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Messico. Tra i suoi principali successi in Spagna spicca la qualificazione alla UEFA Champions League con il CA Osasuna. A livello internazionale, ha vinto la CONCACAF Gold Cup (2009 e 2025) e la CONCACAF Nations League (2024-25) con la nazionale messicana, mentre in patria ha vinto il campionato con il Pachuca (1999) e la CONCACAF Champions League con il CF Monterrey (2021). Javier Aguirre verrà presentato ai media come nuovo allenatore del Valencia CF lunedì 28 settembre, nella sala stampa del Camp de Mestalla".