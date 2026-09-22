Dopo quello di quest'estate in Stati Uniti, Canada e Messico, il Mondiale che si terrà nel 2030 farà ritorno in Europa e in Africa. Infatti, la prossima edizione della massima competizione intercontinentale si svolgerà in Spagna, Portogallo e Marocco. Inoltre, le prime tre partite del torneo si svolgeranno in Argentina, Uruguay e Paraguay dato che, tra quattro anni, sarà passato un secolo dalla prima nonché storica edizione del Mondiale. Anche se manca ancora del tempo, ci sono dei dubbi riguardanti la città che avrà l'onore di ospitare l'atto conclusivo della competizione. Di recente, proprio di quest'argomento ne ha parlato José Luiz Martinez-Almeida, il sindaco di Madrid.

Martinez-Almeida, sindaco di Madrid: "Finale Mondiale 2030? Casablanca ha più chance di ospitarla"

🏟️ Almeida no es optimista con la final del Mundial 2030 en Madridhttps://t.co/3BrF5upZWx — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 22, 2026

Nel corso della giornata odierna, il sindaco di Madrid ha preso parta ad un evento organizzato dal quotidiano Heraldo de Aragon, durante il quale ha rilasciato diverse dichiarazioni. Dopo aver criticato il modo in cui ilha gestito la situazione che sta vivendo, Martinez-Almeida ha speso qualche parole sul Mondiale che si terrà tra quattro anni. In particolar modo, ha parlato della città che ospiterà la finale e, secondo lui, la marocchinapotrebbe battere la concorrenza della sua Madrid.Ledel primo cittadino della capitale spagnola: "Casablanca ha più possibilità di Madrid di diventare la città ospitante per la finale dei Mondiali del 2030. Il Marocco sta lavorano in maniera molto attiva per fare in modo che questo accada. Non sono ottimista perché credo che il Paese africano ed il suo Re vogliano arrivare a questo traguardo. Penso che stiano lavorando sia a livello politico che istituzionale per raggiungere quest'obiettivo".

Madrid, Spagna - 3 marzo 2026: Jose Luis Martinez-Almeida, sindaco di Madrid, parla agli ospiti durante l'annuncio delle nominations ai Laureus World Sports Awards 2026 alla Real Casa de Correos. (Photo by Angel Martinez/Getty Images Laureus World Sports Awards Ltd.)

Il sindaco ha continuato dichiarando: "Non ho prove riguardanti ciò. Tuttavia, il fatto che la finale non si giochi a Madrid potrebbe portarci a riconsiderare la possibilità di ospitare o meno il torneo. Ovviamente non sono io a doverlo dire, ma potrebbero esserci delle conseguenze nel caso in cui Madrid non dovesse ospitare la finale del Mondiale". Pochi giorni fa, invece, Fouzi Lejkaa, presidente della Federcalcio Marocchina, ha dichiarato che la finale si giocherà al Grande Stadio Hassan II, che verrà inaugurato l'anno prossimo e conta circa 115mila posti a sedere.