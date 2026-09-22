Le dichiarazioni del primo cittadino della capitale
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Dopo quello di quest'estate in Stati Uniti, Canada e Messico, il Mondiale che si terrà nel 2030 farà ritorno in Europa e in Africa. Infatti, la prossima edizione della massima competizione intercontinentale si svolgerà in Spagna, Portogallo e Marocco. Inoltre, le prime tre partite del torneo si svolgeranno in Argentina, Uruguay e Paraguay dato che, tra quattro anni, sarà passato un secolo dalla prima nonché storica edizione del Mondiale. Anche se manca ancora del tempo, ci sono dei dubbi riguardanti la città che avrà l'onore di ospitare l'atto conclusivo della competizione. Di recente, proprio di quest'argomento ne ha parlato José Luiz Martinez-Almeida, il sindaco di Madrid.
Martinez-Almeida, sindaco di Madrid: "Finale Mondiale 2030? Casablanca ha più chance di ospitarla"Nel corso della giornata odierna, il sindaco di Madrid ha preso parta ad un evento organizzato dal quotidiano Heraldo de Aragon, durante il quale ha rilasciato diverse dichiarazioni. Dopo aver criticato il modo in cui il governo ha gestito la situazione che sta vivendo Ceuta, Martinez-Almeida ha speso qualche parole sul Mondiale che si terrà tra quattro anni. In particolar modo, ha parlato della città che ospiterà la finale e, secondo lui, la marocchina Casablanca potrebbe battere la concorrenza della sua Madrid.
Il sindaco ha continuato dichiarando: "Non ho prove riguardanti ciò. Tuttavia, il fatto che la finale non si giochi a Madrid potrebbe portarci a riconsiderare la possibilità di ospitare o meno il torneo. Ovviamente non sono io a doverlo dire, ma potrebbero esserci delle conseguenze nel caso in cui Madrid non dovesse ospitare la finale del Mondiale". Pochi giorni fa, invece, Fouzi Lejkaa, presidente della Federcalcio Marocchina, ha dichiarato che la finale si giocherà al Grande Stadio Hassan II, che verrà inaugurato l'anno prossimo e conta circa 115mila posti a sedere.
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