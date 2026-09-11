La corsa per la finale del Mondiale 2030 si accende ancora di più dopo le dichiarazioni di Fouzi Lekjaa, presidente della Federazione calcistica marocchina, che ha assicurato che l'ultimo atto della competizione si disputerà a Benslimane. Dopo queste dichiarazioni è prontamente arrivata la risposta di Rafael Louzán, presidente della RFEF, che ha ribadito con fermezza la posizione della Spagna, sostenendo che non ci siano alternative alla possibilità di ospitare la finale nella "Nazione calcistica numero uno".

La prossima Coppa del Mondo avrà una formula particolare, con la competizione organizzata principalmente da Spagna, Portogallo e Marocco, ai quali si aggiungeranno Uruguay, Argentina e Paraguay. I tre Paesi sudamericani ospiteranno una partita ciascuno per celebrare i 100 anni dal primo Mondiale, disputato proprio in Uruguay nel 1930. La maggior parte del torneo si svolgerà invece tra Europa e Africa, con la Spagna destinata a ospitare il maggior numero di incontri.

Finale Mondiale 2030 in Spagna, la risposta di Louzán: "Non esiste un altro scenario"

Intervenuto durante il forum Un Siglo de Fútbol , organizzato dallae dalla, Louzán ha voluto tranquillizzare tutti sul futuro della finale, nonostante le parole arrivate dal Marocco. "La realtà non deve essere un altro scenario in cui la Spagna non ospiti la grande finale,", ha dichiarato il numero uno della RFEF in risposta a Lekjaa.

MADRID - 20 LUGLIO: Rodri della Spagna solleva il trofeo insieme a Rafael Louzán, presidente della Federazione calcistica della Spagna, mentre la squadra spagnola arriva all'aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas prima della parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è tenuta al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Pablo Blázquez Domínguez/Getty Images)

Ha continuato elogiando il modo di organizzare i grandi eventi della Spagna: "La Spagna è il luogo, come normale che sia, data la sua indiscutibile capacità di organizzare grandi eventi. Siamo la nazione calcistica numero uno al mondo".

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per distogliere l'attenzione dal grave problema che si sta verificando a Ceuta".

Poi accusa il presidente marocchino di distrarre tutti dalla situazione a Ceuta: "

Dopo ancora: "Il buon senso impone di dirvi che esistono già documenti firmati che attestano che Spagna e Portogallo sono i promotori di questi Mondiali, e che il Marocco si è unito in seguito grazie al sostegno dell'Africa".

Infine: "La sede della finale avrebbe dovuto essere specificata prima proprio per evitare tutti questi problemi".