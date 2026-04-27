David Raya è uno dei portieri più emblematici e affidabili del calcio moderno. Abile con i piedi e reattivo tra i pali, è diventato una colonna portante dell'Arsenal e della Nazionale Spagnola. Dopo aver conquistato stabilmente il posto da titolare nei Gunners, il portiere spagnolo si è raccontato nel programma Universo Valdano. Molteplici sono stati i suoi aneddoti: dalle origini in Spagna alla consacrazione in Inghilterra, il suo cammino è stato segnato da una scelta coraggiosa che ha cambiato completamente la sua vita.

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LONDRA, INGHILTERRA - APRILE 25: David Raya dell' Arsenal celebra il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League nel match tra Arsenal e Newcastle United all'Emirates Stadium il 25 Aprile, 2026 in Londra, Inghilterra (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Il trasferimento che ha stravolto la vita di Raya

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Nel corso dell'intervista,da giovanissimo per recarsi in Inghilterra. Un passaggio epocale che, a suo dire, ha cambiato completamente la sua vita professionale e personale: "Se fossi rimasto in Spagna non starei giocando a calcio, ma sarei rimasto con la mia famiglia a svolgere la loro attività, ne sono certo. Quello che mi è successo all'esordio con il Blackburn è stato come ricominciare da zero e in Spagna non so se avrei mai raggiunto il livello che ho adesso in Premier League ". Secondo il suo parere, l'esperienza alha rappresentato un passaggio fondamentale per la sua crescita come uomo e come portiere.

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La crescita personale e la mentalità costruita

Oltre l'aspetto sportivo, perè stato fondamentale sottolineare il suo percorso di crescita. Il portiere dei Gunners ha voluto ribadire quanto"Tutto quello che ho vissuto qua, in termini di ambientamento e di crescita, non solo professionista ma anche personale, in Spagna non l'avrei mai vissuto. Sono certo che li sarebbe stato tutto diverso. Quello che sono lo devo tutti ai miei genitori, ma anche da quello che ho imparato da 14 anni a questa parte. Il mio è stato un percorso faticoso, ma mi ha aiutato tantissimo".

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