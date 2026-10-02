L'Arsenal ha svelato i propri piani per l'Emirates Stadium. Durante l'Arsenal Advisory Board i vertici del club hanno deciso di accantonare i lavori per il "maxi-ampliamento". La società preferisce continuare a migliorare lo stadio proseguendo sulla strada intrapresa già da un paio di stagioni.

Arsenal, niente ampliamento dell'Emirates

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La riqualificazione dell'Emirates è un'idea che in casa Arsenal circola già da qualche tempo., vista sia la numerosa richiesta di biglietti per le gare dei gunners sia gli impianti delle squadre rivali. L'idea di ampliare lo stadio però - portandolo a circa 80mila posti - per il momento è stata messa da parte.In occasione dell'Arsenal Advisory Board infatti, i progetti della società sono cambiati. A riportarlo è stata la stessa società, che ha reso pubblici sul proprio sito gli esiti della riunione. La decisione di abbandonare il piano di ingrandimento dello stadio è stata presa

All'incontro ovviamente c'erano sia il presidente del club Josh Kroenke che l'amministratore delegato Richard Garlick. La società ha dichiarato comunque di "voler proseguire sulla base dei miglioramenti già realizzati". Questo mette quindi fine al progetto di ampliamento e sposta l'attenzione sulle varie migliorie da apportare all'attuale struttura che ospita i gunners.

LONDRA, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Josh Kroenke, co-presidente dell'Arsenal, e Stan Kroenke, proprietario della Kroenke Sports & Entertainment, presentano il trofeo della Premier League prima della cerimonia di premiazione successiva alla partita di Premier League tra Crystal Palace e Arsenal, disputata a Selhurst Park il 24 maggio 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images per la Premier League)

Già da quest'estate l'Arsenal ha introdotto infatti un nuovo partner per le attività di ristorazione e una zona di safe standing - una zona in cui i tifosi possono assistere in piedi alla partita in sicurezza - nella Clock End. Un'altra miglioria già in programma è il miglioramento della linea 5g. Sarebbero numerose infatti le lamentele dei tifosi circa i problemi di connessione all'interno dell'impianto.

Nell'incontro non sono stati presentati altri progetti per migliorare l'impianto. Ma il presidente ha assicurato che la società lavorerà per rendere l'impianto più moderno possibile. Una possibile ispirazione arriva dal SoFi Stadium dei Los Angeles Rams, di proprietà dello stesso Kroenke.