Poche occasioni, emozioni col contagocce e una partita che sicuramente in pochi ricorderanno in futuro: entra direttamente nella storia non per lo spettacolo..ma come record negativo di spettatori

Michele Massa 16 aprile - 13:10

L’Arsenal ha conquistato il passaggio del turno in Champions League, ma la doppia sfida contro lo Sporting CP lascia in eredità più ombre che luci sul piano dello spettacolo. Dopo l’1-0 ottenuto all’andata in trasferta grazie al gol di Kai Havertz al 91’, il ritorno si è chiuso con uno 0-0 estremamente povero di emozioni, che ha comunque garantito ai Gunners la qualificazione ai quarti.

Arsenal-Sporting, se cercate spettacolo andate altrove... — Un doppio confronto, dunque, che ha premiato l’Arsenal sul piano del risultato ma che non ha convinto sotto il profilo dello spettacolo. E i dati lo confermano: secondo quanto riportato, il ritorno tra Arsenal e Sportingha registrato uno degli ascolti più bassi di sempre per un quarto di finale di Champions League, con meno di 5 milioni di spettatori nel mondo. Un record negativo che questa mattina ha avuto certificazione ufficiale, ma i tifosi non sembrano così sorpresi, anzi.

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La gara di ritorno, giocata all’Emirates Stadium, è stata infatti caratterizzata da un ritmo basso e da pochissime occasioni da gol. Per lunghi tratti il match è scivolato via senza particolari sussulti, confermando una sensazione diffusa di partita bloccata e poco spettacolare. L’unico vero brivido è arrivato in pieno recupero, al 94’, con una conclusione dello Sporting che ha fatto tremare i tifosi di casa, ma senza cambiare il risultato finale.

A conferma della partita tutt'altro che spettacolare, c'è la testimonianza dei tifosi portoghesi che a fine partita hanno fischiato i propri calciatori per "assenza di coraggio". Lo Sporting infatti si è rintanato nella propria metà campo per quasi 85 minuti, prima di tentare un timido assalto finale. Dall'altra parte l'Arsenal controllava, tanto giro palla e pochissime occasioni. Le parate dei portieri infatti si contano sulle dita di una mano, certamente non un bellissimo spot per la competizione più importante d'Europa.