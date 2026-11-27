Il 4-4 maturato tra Manchester United e Aston Villa lo scorso 8 novembre aveva generato spettacolo, gol, senza risparmiare polemiche. Segnatamente il gol di Dorgu siglato al 96° minuto ha fatto scaturire le vibranti proteste dei Villains che hanno lasciato due punti per strada. Dopo un ottimo inizio e il terrificante 0-2 dopo 4 minuti di partita, la formazione di Unai Emery ha subito il ritorno dei padroni di casa nel primo tempo sino al 2-2.

Le reti di McGin e Goretzka sembravano aver chiuso i discorsi già al 53° di gioco. Ebbene, lo United è riuscito nell'impresa di riprendere la partita nel recupero. Prima Zirkzee, quindi l'ex Lecce Dorgu al 96° hanno regalato un punto ai Red Devils.

Aston Villa, stangata al match analyst: "Comportamento inappropriato"

Patrick Dorgu ha firmato il pareggio del Manchester United con un colpo di testa all'interno di una mischia. Le proteste dei giocatori di casa dipendevano dal fatto che il portiere belga Senne Lammens non sarebbe potuto intervenire, ostacolato dal collega dello United, Zion Suzuki.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 08 NOVEMBRE: Patrick Dorgu del Manchester United festeggia il gol del quarto della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Aston Villa FC a Old Trafford l'8 novembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

La rabbia dell'Aston Villa è immediatamente esplosa, con il match analyst Victor Manas tra i più accesi protagonisti. La Football Association ha diramato quanto segue in una nota ufficiale.

"Victor Manas è stato sanzionato per cattiva condotta durante la partita di Premier League dell'Aston Villa contro il Manchester United domenica 8 novembre. Si è sostenuto che all'intervallo l'analista del Villa si sia comportato in modo improprio nei confronti degli arbitri della partita nell'area del tunnel".

"È stato inoltre sostenuto che abbia agito in modo improprio verso l'arbitro o gli arbitri intorno al 96° minuto della partita" - quindi la sanzione - "Victor Manas ha poi ammesso le accuse., e le motivazioni scritte della sua decisione saranno pubblicate a tempo debito". Insomma, oltre al danno dei due punti clamorosamente cestinati, rimane la beffa di una pesante squalifica per un proprio membro dello staff tecnico. L'Aston Villa è attualmente al dodicesimo posto in classifica in Premier League e dovrà presto cambiare passo.