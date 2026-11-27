Il Manchester United allontana la scadenza attuale del contratto di Bruno Fernandes e attiva unilateralmente l'opzione di rinnovo fino al 2028
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Il futuro di Bruno Fernandes continua a tenere banco in casa Manchester United, nonostante le offerte di rinnovo respinte dal capitano portoghese, le trattative congelate e la possibilità di perderlo a parametro zero la prossima estate. Nel frattempo, tuttavia, i Red Devils si tutelano da quest'eventualità e scelgono di prolungare unilateralmente il suo contratto di un anno, fino al 2028, in attesa di novità sul vero e proprio rinnovo: diversi club europei, e italiani, tengono monitorata la sua situazione.
Bruno Fernandes-United, attivata l'opzione di rinnovo annualeIl Manchester United disponeva di un'opzione unilaterale per prolungare il contratto di Bruno Fernandes per un'ulteriore stagione, spostando l'attuale scadenza dall'estate del 2027 a giugno 2028, tutelandosi da un eventuale addio a parametro zero. Una possibilità inserita nell'accordo firmato dal centrocampista portoghese nell'agosto del 2024, e che rappresenta uno strumento importante per il club inglese, il quale studia ora la prossima mossa. Secondo quanto riferito dall'Inghilterra, il Manchester United considera questa clausola una tutela fondamentale, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate nelle trattative per il rinnovo, impedendo cosi al calciatore di lasciare Manchester da 'free agent'.
Bruno Fernandes e le offerte rifiutate: la situazioneLa situazione contrattuale è diventata certamente più delicata nelle scorse settimane, dopo che Bruno Fernandes ha rifiutato due proposte di rinnovo presentate dal Manchester United, di cui una risalente alla scorsa estate, mentre la più recente sarebbe stata avanzata successivamente, e poi formalmente respinta dall'entourage del portoghese. Lo stesso Bruno Fernandes aveva confermato in diverse interviste che il club gli aveva proposto un nuovo accordo, precisando però come le discussioni siano attualmente in stand-by e spiegando di voler concentrare le proprie energie sul rendimento della squadra, in forte difficoltà dopo un avvio complicato in Premier League, dove il Manchester United occupa il penultimo posto davanti al Crystal Palace. Il calciatore aveva inoltre smentito categoricamente le indiscrezioni raccolte secondo cui avrebbe chiesto un aumento dell'ingaggio, o un prolungamento particolarmente oneroso.
La posizione del capitano del club lascia perciò aperti diversi scenari, non chiudendo la porta su una permanenza ma nemmeno ad un addio prematuro: nel frattempo, secondo quanto raccolto da diverse testate italiane, club come Juventus e Milan sarebbero molto attenti sulla situazione contrattuale del centrocampista e pronti a riportarlo in Serie A.
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