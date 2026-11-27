Il futuro di Bruno Fernandes continua a tenere banco in casa Manchester United, nonostante le offerte di rinnovo respinte dal capitano portoghese, le trattative congelate e la possibilità di perderlo a parametro zero la prossima estate. Nel frattempo, tuttavia, i Red Devils si tutelano da quest'eventualità e scelgono di prolungare unilateralmente il suo contratto di un anno, fino al 2028, in attesa di novità sul vero e proprio rinnovo: diversi club europei, e italiani, tengono monitorata la sua situazione.

Bruno Fernandes-United, attivata l'opzione di rinnovo annuale

Ildisponeva di un'opzione unilaterale peril contratto diper un'ulteriore stagione,l'attuale scadenza dall'estate del 2027 a giugno, tutelandosi da un eventuale addio a parametro zero. Una possibilità inserita nell'accordo firmato dal centrocampista portoghese nell'agosto del 2024, e che rappresenta uno strumento importante per il club inglese, il quale studia ora la prossima. Secondo quanto riferito dall'Inghilterra, il Manchester United considera questa clausola una tutela, soprattutto alla luce delleincontrate nelle trattative per il, impedendo cosi al calciatore di lasciare Manchester da 'free agent'.

LISBONA, PORTOGALLO - 25 NOVEMBRE: Bruno Fernandes del Manchester United FC controlla la palla durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Fase MD5 tra Sporting Club de Portugal e Manchester United FC all'Estadio Jose Alvalade il 25 novembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Bruno Fernandes e le offerte rifiutate: la situazione

La situazione contrattuale è diventata certamente piùnelle scorse settimane, dopo chehadue proposte di rinnovo presentate dal Manchester United, di cui una risalente alla scorsa estate, mentre la più recente sarebbe stata avanzata successivamente, e poi formalmente respinta dall'entourage del portoghese. Lo stesso Bruno Fernandes aveva confermato in diverse interviste che il club gli aveva proposto un nuovo accordo, precisando però come lesiano attualmente ine spiegando di voler concentrare le proprie energie sul rendimento della squadra, in fortedopo un avvio complicato in Premier League , dove iloccupa il penultimo posto davanti al Crystal Palace. Il calciatore aveva inoltrecategoricamente le indiscrezioni raccolte secondo cui avrebbe chiesto un aumento dell'ingaggio, o un

La posizione del capitano del club lascia perciò aperti diversi scenari, non chiudendo la porta su una permanenza ma nemmeno ad un addio prematuro: nel frattempo, secondo quanto raccolto da diverse testate italiane, club come Juventus e Milan sarebbero molto attenti sulla situazione contrattuale del centrocampista e pronti a riportarlo in Serie A.