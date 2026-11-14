Anche se è in corso la sosta delle Nazionali, diverse competizioni per club stanno andando avanti tra le quali figurano quelle sudamericane ed una delle squadre che scenderà in campo è l'Atletico Mineiro. Si tratta, infatti, di uno dei club che milita in Brasileirao, vale a dire la massima competizione del calcio in Brasile. I bianconeri allenati dall'argentino Eduardo Domínguez scenderanno in campo alle 22:30 italiane di sabato 14 novembre in occasione della 35esima giornata di campionato. Per questo match, andranno in trasferta e sfideranno il Mirassol. Per il Mineiro è un incontro importante dato che può ancora competere per la qualificazione alla prossima edizione della Copa Libertadores. Tra l'altro, la prossima settimana, la squadra bianconera affronterà il Boca Juniors nella finale di Copa Sudamericana.

Atletico Mineiro, dalla gara di campionato contro il Mirassol...

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Mancano quattro giornate alla fine del campionato brasiliano ed è ancora tutto aperto. Dalla corsa alalla, passando per i posti nelle competizioni sudamericane, la maggior parte delle squadre hanno intenzione di puntare al miglior risultato finale possibile. Tra queste figura anche l'Atletico Mineiro che, al momento, occupa laposizione in classifica conpunti. Questo piazzamento permetterebbe loro di disputare la Copa Sudamericana, ma a soli quattro punti di distanza c'è il quinto posto, che permetterebbe al club di Belo Horizonte di andare aidella. Il Galo Vingador, però, punta all'obiettivo grande: la qualificazione diretta alla massima competizione del Sudamerica, che dista sette punti.Le speranze dei bianconeri, però, passano anche dalla partita contro il Mirassol, che sta giocando per ben due obiettivi. La squadra allenata da Rafael Guanaes, infatti, si trova al quattordicesimo posto in classifica avendo ottenuto 40 punti, quindi dieci in meno dei bianconeri. In questo momento, il Mirassol si trova a +3 dalla zona retrocessione ed è anche a -2 dall'undicesimo posto, che mette in palio un posto per la Copa Sudamericana. A quattro turni dalla fine del Brasileirao, quindi, entrambe le squadre lottano per obiettivi importanti.

Porto Alegre, Brasile - 1° novembre 2026: Vitor Hugo dell'Atlético Mineiro effettua un passaggio durante l'andata della semifinale di Copa do Brasil tra Grêmio ed Atlético Mineiro all'arena do Grêmio. (Foto di Pedro H. Tesch/Getty Images)

.... alla finale di Copa Sudamericana contro il Boca Juniors

Inoltre, le battute finali della squadra allenata da Domínguez non si limitano soltanto alle partite del campionato. Tra una settimana, infatti, l'Alvinegro avrà la possibilità di concludere la propria annata mettendo nella propria bacheca un trofeo internazionale: la Copa Sudamericana. Tra l'altro, in caso di successo, i bianconeri vincerebbero per la prima volta questa competizione continentale. Tuttavia, nelle finale che andrà in scena tra sette giorni se la dovranno vedere con un avversario non di poco conto.

Porto Alegre, Brasile - 1° novembre 2026: L'allenatore dell'Atletico Mineiro Eduardo Domínguez gesticola durante l'andata della semifinale di Copa do Brasil tra Grêmio ed Atlético Mineiro all'arena do Grêmio. (Foto di Pedro H. Tesch/Getty Images)

Infatti, alle 23:30 ore italiane di sabato 21 novembre, presso l'Estadio Metropolitano Roberto Meléndez situato nella città colombiana di Barranquilla, i brasiliani si contenderanno il titolo col Boca Juniors. Gli Xeneizes, che questa sera sfideranno il Banfield nel match valevole per la semifinale della Coppa Argentina, la scorsa settimana vinto il campionato all'ultima giornata battendo la concorrenza di Rosario Central ed Argentinos Juniors. Per di più, la squadra di Buenos Aires è in corsa anche per vincere il Torneo Clausura del proprio campionato. L'Atletico, quindi, avrà di fronte un avversario in un ottimo momento di forma e che sta lottando per portare a casa diversi titoli.