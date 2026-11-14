Il rush finale della squadra brasiliana
Atletico Mineiro, che spettacolo! La torcida dei tifosi prima della sfida con il Gremio
Anche se è in corso la sosta delle Nazionali, diverse competizioni per club stanno andando avanti tra le quali figurano quelle sudamericane ed una delle squadre che scenderà in campo è l'Atletico Mineiro. Si tratta, infatti, di uno dei club che milita in Brasileirao, vale a dire la massima competizione del calcio in Brasile. I bianconeri allenati dall'argentino Eduardo Domínguez scenderanno in campo alle 22:30 italiane di sabato 14 novembre in occasione della 35esima giornata di campionato. Per questo match, andranno in trasferta e sfideranno il Mirassol. Per il Mineiro è un incontro importante dato che può ancora competere per la qualificazione alla prossima edizione della Copa Libertadores. Tra l'altro, la prossima settimana, la squadra bianconera affronterà il Boca Juniors nella finale di Copa Sudamericana.
Atletico Mineiro, dalla gara di campionato contro il Mirassol...Mancano quattro giornate alla fine del campionato brasiliano ed è ancora tutto aperto. Dalla corsa al titolo alla salvezza, passando per i posti nelle competizioni sudamericane, la maggior parte delle squadre hanno intenzione di puntare al miglior risultato finale possibile. Tra queste figura anche l'Atletico Mineiro che, al momento, occupa la settima posizione in classifica con 50 punti. Questo piazzamento permetterebbe loro di disputare la Copa Sudamericana, ma a soli quattro punti di distanza c'è il quinto posto, che permetterebbe al club di Belo Horizonte di andare ai preliminari della Copa Libertadores. Il Galo Vingador, però, punta all'obiettivo grande: la qualificazione diretta alla massima competizione del Sudamerica, che dista sette punti.
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.... alla finale di Copa Sudamericana contro il Boca JuniorsInoltre, le battute finali della squadra allenata da Domínguez non si limitano soltanto alle partite del campionato. Tra una settimana, infatti, l'Alvinegro avrà la possibilità di concludere la propria annata mettendo nella propria bacheca un trofeo internazionale: la Copa Sudamericana. Tra l'altro, in caso di successo, i bianconeri vincerebbero per la prima volta questa competizione continentale. Tuttavia, nelle finale che andrà in scena tra sette giorni se la dovranno vedere con un avversario non di poco conto.
Infatti, alle 23:30 ore italiane di sabato 21 novembre, presso l'Estadio Metropolitano Roberto Meléndez situato nella città colombiana di Barranquilla, i brasiliani si contenderanno il titolo col Boca Juniors. Gli Xeneizes, che questa sera sfideranno il Banfield nel match valevole per la semifinale della Coppa Argentina, la scorsa settimana vinto il campionato all'ultima giornata battendo la concorrenza di Rosario Central ed Argentinos Juniors. Per di più, la squadra di Buenos Aires è in corsa anche per vincere il Torneo Clausura del proprio campionato. L'Atletico, quindi, avrà di fronte un avversario in un ottimo momento di forma e che sta lottando per portare a casa diversi titoli.
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