L'Inghilterra, per Cesar Azpilicueta, è stata una seconda casa. Al Chelsea ha trascorso undici anni, vincendo tutto e diventandone capitano dopo l'addio di John Terry. Ma al cuor non si comanda: sabato sera, nella cornice di Wembley, andrà in scena la sfida tra i Tre Leoni e la sua Spagna, con cui ha partecipato a tre Mondiali, senza però vincerne uno. Il terzino e all'occorrenza centrale presenta la sfida ai microfoni di AS.

La nuova classica del calcio europeo

L'ex difensore di Navarra avverte della pericolosità dell', specialmente sull'asse: ". Sono due dei migliori nelle loro posizioni e, se sono in giornata, sanno essere molto pericolosi. È una squadra che basa il proprio calcio soprattutto sulla fisicità. Hanno avuto un periodo più stabile con Southgate, raggiungendo due finali europee consecutive perdendole.".

DOHA, QATAR - DECEMBER 01: Yuto Nagatomo del Giappone viene sfidato da Cesar Azpilicueta della Spagna durante la partita del Gruppo E della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Giappone e Spagna allo Stadio Internazionale Khalifa il 1° dicembre 2022 a Doha, Qatar. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Thomas Tuchel è stato confermato alla guida della Nazionale inglese, nonostante la cocente eliminazione, nel modo in cui è arrivata, in semifinale del Mondiale contro l'Argentina. Azpilicueta conosce benissimo il tecnico tedesco, con cui ha alzato al cielo la Champions League con il Chelsea nel 2021: "Tuchel è riuscito a tirare fuori il meglio da me. È un allenatore con idee chiare e lo ha dimostrato nei club. Ma la nazionale è diversa: ci sono giocatori che hanno una forma migliore degli altri e vanno incastrati i pezzi". Sulla partita, invece, non ha dubbi: "Possiamo essere superiori a centrocampo e dominare il possesso palla. Forse la loro arma più pericolosa sono i contropiedi, quando rubano la palla per creare spazio. Giocano contro i campioni del mondo, quindi cercheranno di difendersi".

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Direttore sportivo o allenatore? "Per ora una pausa"

La scorsa stagione alè stata l'ultima della carriera da calciatore professionista. Però,non ha intenzione di sparire dai riflettori, come si evince dal fatto di aver conseguito il titolo di direttore sportivo : "Di recente ho ottenuto il titolo di direttore sportivo della PFA (Il sindacato inglese dei calciatori Professionisti)".

PORTO, PORTUGAL - MAY 29: Cesar Azpilicueta del Chelsea festeggia con il Trofeo della Champions League dopo la vittoria della sua squadra durante la finale di UEFA Champions League tra Manchester City e Chelsea FC allo Stadio do Dragao il 29 maggio 2021 a Porto, in Portogallo. (Photo by Carl Recine - Pool/Getty Images)

E sull'ipotesi di conseguire il patentino da allenatore, l'ex difensore del Chelsea taglia corto: "In questo momento non mi ci vedo. Amo il calcio, ma ho bisogno di una pausa dopo tanti anni da professionista. Essere allenatore è più impegnativo che essere un calciatore".