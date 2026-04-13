Il classe 2007 è il prodotto di tanti sacrifici e di una scuola calcio che continua a crescere e sognare in grande

Michele Massa 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 12:36)

Il calcio in Africa lo sappiamo, viene sempre vissuto in un modo del tutto diverso e particolare. L'episodio del weekend arriva più precisamente dal Gambia, dove un popolo intero ha festeggiato l'esordio di Bara Sapoko Ndiaye con la maglia del Bayern Monaco nella sfida vinta in scioltezza contro lo St. Pauli.

Bara Sapoko Ndiaye e la vittoria del Gambia, che emozione il video — Ma perché tutto questo clamore? Dobbiamo partire andando indietro di qualche anno, più esattamente nel 2023. Anno in cui il Bayern Monaco ha deciso di costruire una vera e propria scuola calcio chiamata Gambino Stars Africa Academy in Gambia con il sogno di giocare con la maglia biancorossa. Tra i tanti iscritti quell'anno c'era anche il classe 2007 Bara Sapoko Ndiaye che subito ha colpito in patria per la sua qualità palla al piede che brillava tra la tanta fisicità dei suoi ex compagni di squadra.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Bara Sapoko Ndiaye stregò tutti, tanto da ricevere la chiamata in Germania. Fatte le ossa nel corso della stagione, allenandosi con grandi campioni, nel pomeriggio di sabato 11 aprile, all'84' di una partita che oramai aveva ancora poco da dire si è scritta la storia, esce il 10, Musiala, ed entra il 39. Giostra in mediana e amministra al meglio ogni pallone che gli arriva. C'è anche il tempo di sentire "l'odore della porta", ma il suo tiro finisce sul fondo.

La gioia scoppia, in Gambia è festa. Nella giornata di ieri infatti, il Bayern Monaco, ha voluto condividere con tutti i suoi fans un video che arriva proprio dalla Gambino Stars Africa Academy. Si esulta all'impazzata davanti alla tv, sarà stato per un gol? Un trofeo vinto? No, si esulta perché il piccolo Bara Sapoko è entrato in campo, realizzando il sogno di tantissimi bambini, che un giorno sperano di diventare come lui.