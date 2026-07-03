Tra pochi giorni il Barcellona comincerà la preparazione in vista del prossimo campionato. Come ricordiamo, la squadra di Hansi Flick è reduce dalla vittoria de LaLiga (seconda di fila) e della Supercoppa di Spagna. Due trofei che i blaugrana hanno tutta intenzione di difendere con anche uno sguardo alla Champions League. Cammino interrotto ai quarti nell'annata precedente. Nel frattempo, nonostante manchi ancora poco più di un mese all'inizio del campionato, i catalani sono già sicuri del pieno sostegno della tifoseria, la cui campagna abbonamenti va davvero a gonfie vele.

Barcellona, la tifoseria risponde più che presente: numeri stratosferisci

Manca ancora qualche settimana all'inizio all'inizio de LaLiga 2026-27 ma per i tifosi del Barcellona la stagione è appena cominciata. La presentazione della nuova maglia avvenuta lo scorso martedì ha già suscitato grande emozione tra i sostenitori dei campioni di Spagna in carica ma il calore provato solo poche ore fa è nulla in confronto al sostegno che gli stessi tifosi sono pronti a dare alla loro squadra.

Come infatti riporta Mundo Deportivo, la campagna abbonamenti del Barcellona ha conosciuto numeri semplicemente stratosferici. Nelle ultime ore, infatti, il club catalano ha annunciato che il numero di soci ha superato la soglia dei 150.000, raggiungendo quota 151.787 al 30 giugno. Ciò rappresenta un incremento di quasi 20.000 soci rispetto alla stagione 2023/24, quando il numero di abbonati era di 133.164.

Barcelona, SPAGNA - 10 maggio: Vinícius Júnior del Real Madrid CF appare sconsolato mentre i giocatori del FC Barcelona festeggiano dopo aver sconfitto il Real Madrid CF e conquistato il titolo della La Liga, al termine della partita di La Liga tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

I numeri raggiunti sono un chiaro segnale che la squadra di Hansi Flick ha letteralmente conquistato il cuore dei tifosi blaugrana. Dopo stagioni molto difficili, il club dello Spotify Camp Nou è tornato a giocare quel calcio spettacolo che per diversi anni ha incantato il calcio europeo e mondiale. Le ultime vittorie hanno inoltre consolidato nuovamente il dominio dei blaugrana nel calcio spagnolo, ora è tempo di fare lo stesso in Champions League, la cui vittoria manca ormai da 11 anni. Intanto i tifosi si sono già uniti intorno alla squadra.