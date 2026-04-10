Nonostante lo 0-2 subito mercoledì, i blaugrana hanno ancora motivi per sognare di raggiungere le semifinali di Champions League

Mattia Celio Redattore 10 aprile - 14:38

"Se puede hacer". Sì, si può fare. Nel mondo Barcellona non esiste la parola "impossibile". I blaugrana nella loro storia sono riusciti più volte a rimontare situazioni di svantaggio. Lo 0-2 subìto in casa contro l'Atletico Madrid ha complicato la corsa alla semifinale ma recuperare 2 reti, dato poi i precedenti dei catalani, è più che possibile. La squadra di Hansi Flick ha tutto per riuscirci. A cominciare dalla certezza di poterlo fare.

Barcellona, operazione Remuntada: la squadra di Flick pronta a rovesciare il risultato — Nonostante la batosta subita mercoledì allo Spotify Camp Nou, con la dolorosa sconfitta per 0-2 nell'andata dei quarti di finale di Champions League, il Barcellona è fiducioso di poter ribaltare la situazione martedì prossimo allo Riyadh Metropolitano e ha buoni motivi per sognare. O meglio, ha tre motivi per crederci. La squadra di Hansi Flick ha già ribaltato uno svantaggio di 2-0 a Madrid il 16 marzo dello scorso anno, vincendo 4-2 e avvicinandosi al titolo di campione di Spagna. Julián Álvarez (45') e Sorloth (70'), come mercoledì, furono gli autori dei gol in quell'occasione.

Un altro motivo di ottimismo in vista di martedì. Il Barça è riuscito a rimontare ben dieci volte in questa stagione, sette in Liga e tre in Champions League. Inoltre, sei di queste rimonte sono avvenute lontano dal Camp Nou, tra cui la partita di Liga al Metropolitano e la vittoria per 5-3 contro il Real Betis al Benito Villamarín. Un segnale più che chiaro delle capacità dei campioni di Spagna in carica.

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Il terzo motivo per cui la rimonta del Barcellona è possibile sta nel fatto che delle 12 volte in cui la squadra di Hansi Flick ha dovuto recuperare uno svantaggio di almeno due gol, è riuscito a rimontare in ben cinque occasioni. C'è però da evidenziare che in tutte queste cinque rimonte i catalani giocavano in casa. Rimontare è una delle migliori qualità del club di Laporta, non a caso ha vinto quello che ha vinto. Martedì sarà dura ma Yamal e compagni hanno la consapevolezza e le armi per riuscirci di nuovo.