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Barcellona, la rimonta è possibile: ecco perché i blaugrana ci credono

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Nonostante lo 0-2 subito mercoledì, i blaugrana hanno ancora motivi per sognare di raggiungere le semifinali di Champions League
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

"Se puede hacer". Sì, si può fare. Nel mondo Barcellona non esiste la parola "impossibile". I blaugrana nella loro storia sono riusciti più volte a rimontare situazioni di svantaggio. Lo 0-2 subìto in casa contro l'Atletico Madrid ha complicato la corsa alla semifinale ma recuperare 2 reti, dato poi i precedenti dei catalani, è più che possibile. La squadra di Hansi Flick ha tutto per riuscirci. A cominciare dalla certezza di poterlo fare.

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Infortunio Raphinha Barcellona
BARCELLONA, SPAGNA - 15 MARZO: Raphinha del FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Roony Bardghji durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Sevilla FC allo Spotify Camp Nou il 15 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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Nonostante la batosta subita mercoledì allo Spotify Camp Nou, con la dolorosa sconfitta per 0-2 nell'andata dei quarti di finale di Champions League, il Barcellona è fiducioso di poter ribaltare la situazione martedì prossimo allo Riyadh Metropolitano e ha buoni motivi per sognare. O meglio, ha tre motivi per crederci. La squadra di Hansi Flick ha già ribaltato uno svantaggio di 2-0 a Madrid il 16 marzo dello scorso anno, vincendo 4-2 e avvicinandosi al titolo di campione di Spagna. Julián Álvarez (45') e Sorloth (70'), come mercoledì, furono gli autori dei gol in quell'occasione.

Un altro motivo di ottimismo in vista di martedì. Il Barça è riuscito a rimontare ben dieci volte in questa stagione, sette in Liga e tre in Champions League. Inoltre, sei di queste rimonte sono avvenute lontano dal Camp Nou, tra cui la partita di Liga al Metropolitano e la vittoria per 5-3 contro il Real Betis al Benito Villamarín. Un segnale più che chiaro delle capacità dei campioni di Spagna in carica.

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Il terzo motivo per cui la rimonta del Barcellona è possibile sta nel fatto che delle 12 volte in cui la squadra di Hansi Flick ha dovuto recuperare uno svantaggio di almeno due gol, è riuscito a rimontare in ben cinque occasioni. C'è però da evidenziare che in tutte queste cinque rimonte i catalani giocavano in casa. Rimontare è una delle migliori qualità del club di Laporta, non a caso ha vinto quello che ha vinto. Martedì sarà dura ma Yamal e compagni hanno la consapevolezza e le armi per riuscirci di nuovo.

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