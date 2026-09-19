Il Barcellona sta vivendo uno dei momenti più positivi della sua storia recente. Il club Blaugrana infatti sta dominando in lungo e in largo il campionato spagnolo e la Champions League. Dopo 6 partite, la squadra catalana si trova in vetta alla Liga, con 3 punti di vantaggio sul Real Madrid ma soprattutto con una differenza reti di +22. Il dato che risalta, nonostante una certa abitudine alle reti fatte dalle squadra di Hansi Flick, sono le 28 reti segnate in sole 6 partite. L'ultima sfida è stata un sonoro 7-2 rifilato al Racing Club. In questo match, a risaltare è stata la tripletta di Raphinha, nuovo numero 9 del Barcellona. La punta brasiliana ha iniziato segnando un terzo delle reti totali del club fra Spagna ed Europa. Infatti, nel nuovo ruolo di punta, Raphinha ha segnato ben 11 reti complessive. Numeri che, attualmente, nessuno ha ancore registrato in Europa.

Raphinha continuerà a giocare per il Barça

BARCELLONA, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Raphinha dell'FC Barcelona festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Racing Club de Santander allo Spotify Camp Nou, il 16 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Hansi Flick è l'uomo che ha cambiato la vita calcistica del brasiliano. Da ala fumosa ma talentuosa, a capitano e leader di una delle squadre più importanti d'Europa. La dirigenza è talmente tanto soddisfatta delle prestazioni dell'ex Leeds, che nelle ultime ore sta formalizzando il nuovo contratto del brasiliano. Nella giornata di ieri, lo stesso capitano Blaugrana aveva anticipato questa possibilità in onda su RAC1, presentando la sua volontà di voler rimanere a Barcellona fino al termine della sua carriera.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona agree new deal with Raphinha! All set to be signed. Here we go. 🔐🇧🇷



“We have an agreement in principle, it will be signed soon”, confirms the director Deco.



The agreement will be until June 2030, FOUR more years. 🫱🏼‍🫲🏽 pic.twitter.com/v217Ow7a5M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2026

Questo enorme attestato di amore e fiducia è stato confermato dal direttore sportivo culé,. Durante l'assemblea del club, il portoghese è intervenuto così: "Siamo davvero vicini a concludere il rinnovo per Raphinha. Ieri pomeriggio abbiamo limato gli ultimi dettagli e sono contento di poter dire che il giocatorecon noi per i prossimi 4 anni. Inoltre, voglio aggiungere che anche Marce Xavisono molto vicini a prolungare i rispettivi contratti".