Hansi Flick elogia Rodri. Dopo il successo per 2-0 contro l'Athletic Club in Liga, il tecnico del Barcellona ha dedicato parole importanti al nuovo centrocampista blaugrana, al debutto davanti al pubblico del Camp Nou, definendolo "perfetto" per lo stile di gioco dei catalani.

Le parole di Flick dopo Barcellona-Athletic

Intervistato in zona mista dopo il successo sull'Athletic Club, Hansi Flick ha dapprima parlato della prestazione di squadra dichiarando: "L'Athletic è stato un grande avversario, ma noi abbiamo dominato. L'importante è la vittoria in casa e anche non aver subito gol".

Spostando l'attenzione sull'attacco e la questione n.9, il tecnico tedesco ha commentato: "È importante avere un piano di gioco e che chiunque giochi come attaccante, che sia Raphinha o qualcun altro, lo rispetti. A proposito di Raphinha, sta facendo molto bene. È fantastico, dinamico. La sua intensità e i suoi inserimenti sono fantastici per noi. È perfetto per noi".

BARCELLONA, SPAGNA - 27 AGOSTO: Rodri del Barcellona con il pallone durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Athletic Club allo Spotify Camp Nou il 27 agosto 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Flick: "Rodri è perfetto per il nostro stile"

Flick ha parlato del debutto con la maglia del Rodri affermando: "Siamo tutti contenti che Rodri giochi con noi. È il giocatore perfetto per noi e per il nostro stile". Successivamente,ha parlato del debutto con la maglia del Barcellona diaffermando: "Siamo tutti contenti che Rodri giochi con noi. È ile per il nostro stile".

La era Rodri acaba de empezar 🔵🔴 pic.twitter.com/b9SSS2peOO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 27, 2026

Infine, l'allenatore dei blaugrana ha chiuso l'intervista sottolinenando le prestazioni di Bernal e Xavi Espart: "Sono molto soddisfatto di quello che vedo da Xavi Espart, persino un po' sorpreso da come sta giocando da terzino sinistro. È sempre concentrato. È un giocatore di grande qualità, soprattutto negli uno contro uno in difesa. È di altissimo livello. Sono molto contento di lui e, come tutti i giocatori, ha margini di miglioramento. Anche Bernal ha disputato una partita fantastica".