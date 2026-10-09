Il giocatore più in forma del momento, capace di segnare 12 gol e fornire 3 assist in appena 7 partite di Liga, è stato costretto a fermarsi per non aggravare la situazione fisica. Stiamo parlando di Raphinha che, durante l'amichevole Brasile-Australia, ha sentito dolore, riportando un edema muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Hansi Flick, in conferenza stampa, ha annunciato l'assenza del brasiliano.

Le parole di Flick

Alla vigilia del ritorno in campionato, programmato per sabato alle 18:30 al Coliseum, casa del, il tecnico tedesco dovrà fare a meno del suo bomber e capitano: "Gli esami hanno rivelato qualcosa, non è un infortunio grave, ma. Non sarà disponibile domani né contro il Galatasaray".

BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 09: Raphinha dell'FC Barcelona interagisce con Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ​​durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord al Camp Nou, il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna.. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Lo scorso anno, l'ex giocatore di Sporting Lisbona e Leeds, a causa di uno stiramento alla coscia e una successiva ricaduta alla fine di marzo, saltò la fase più delicata della stagione, mancando all'appuntamento ai quarti di finale di Champions contro l'Atletico Madrid. L'esperienza insegna e, anche per questa ragione, Raphinha e lo staff del Barcellona hanno deciso di fermarsi per non aggravare la situazione.

🇧🇷❌ Hansi Flick confirma que Raphinha no estará disponible contra el Getafe: "No es una gran lesión, pero hay que cuidarle"



⚽️ "No estará disponible mañana ni contra el Galatasaray" pic.twitter.com/xdxMkQdfjS — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 9, 2026

Spazio a Gabriel Jesus

Con l'assenza forzata di, il peso dell'attacco, il migliore d'Europa in termini realizzativi , cadrà nelle spalle di, finalmente pronto a giocare dal primo minuto. Ecco le parole di: "Ha fatto molti progressi da quando è arrivato e. Il suo punto di forza risiede ovviamente nell'area di rigore e nei suoi dintorni, e lì è molto efficace. Si è allenato alla perfezione nelle ultime tre settimane e sono molto soddisfatto dei suoi progressi.".

VALENCIA, SPAIN - SEPTEMBER 06: Gabriel Jesus e Raphinha del FC Barcelona guardano durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e FC Barcelona all'Estadi de Mestalla il 06 settembre 2026 a Valencia, Spagna. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Arrivato negli ultimissimi giorni di mercato a prezzo di saldo data la sua non più centralità nel progetto dell'Arsenal, Gabriel Jesus ha segnato 2 gol in 41 minuti giocati in stagione fra Champions League e Liga. La qualità del brasiliano è indiscutibile e, se il fisico dovesse reggere, potrà non far rimpiangere il suo connazionale.