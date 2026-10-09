Uscito malconcio dalla torunée brasiliana, Raphinha salterà le sfide contro il Getafe e il Galatasaray
Barcellona, Raphinha e Rashford si sfidano sulle punizioni: duello spettacolare
Il giocatore più in forma del momento, capace di segnare 12 gol e fornire 3 assist in appena 7 partite di Liga, è stato costretto a fermarsi per non aggravare la situazione fisica. Stiamo parlando di Raphinha che, durante l'amichevole Brasile-Australia, ha sentito dolore, riportando un edema muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Hansi Flick, in conferenza stampa, ha annunciato l'assenza del brasiliano.
Le parole di FlickAlla vigilia del ritorno in campionato, programmato per sabato alle 18:30 al Coliseum, casa del Getafe, il tecnico tedesco dovrà fare a meno del suo bomber e capitano: "Gli esami hanno rivelato qualcosa, non è un infortunio grave, ma dobbiamo stare attenti perché l'anno scorso ha avuto tre stop simili e dobbiamo prenderci cura di lui. Non sarà disponibile domani né contro il Galatasaray".
Lo scorso anno, l'ex giocatore di Sporting Lisbona e Leeds, a causa di uno stiramento alla coscia e una successiva ricaduta alla fine di marzo, saltò la fase più delicata della stagione, mancando all'appuntamento ai quarti di finale di Champions contro l'Atletico Madrid. L'esperienza insegna e, anche per questa ragione, Raphinha e lo staff del Barcellona hanno deciso di fermarsi per non aggravare la situazione.
Spazio a Gabriel JesusCon l'assenza forzata di Raphinha, il peso dell'attacco, il migliore d'Europa in termini realizzativi, cadrà nelle spalle di Gabriel Jesus, finalmente pronto a giocare dal primo minuto. Ecco le parole di Flick: "Ha fatto molti progressi da quando è arrivato e si è perfettamente adattato allo stile di gioco che desidero implementare. Il suo punto di forza risiede ovviamente nell'area di rigore e nei suoi dintorni, e lì è molto efficace. Si è allenato alla perfezione nelle ultime tre settimane e sono molto soddisfatto dei suoi progressi. È pronto per giocare".
Arrivato negli ultimissimi giorni di mercato a prezzo di saldo data la sua non più centralità nel progetto dell'Arsenal, Gabriel Jesus ha segnato 2 gol in 41 minuti giocati in stagione fra Champions League e Liga. La qualità del brasiliano è indiscutibile e, se il fisico dovesse reggere, potrà non far rimpiangere il suo connazionale.
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