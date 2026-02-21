L'ex CT della Germania ha parlato in conferenza prima del match col Levante: dal grande rapporto comunicativo coi propri calciatori alle elezioni presidenziali del club

Pietro Rusconi Redattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 19:46)

Il Barcellona sta attraversando un periodo di mini crisi dopo quello già vissuto ad inizio stagione. I blaugrana recentemente hanno subito una sonora sconfitta per 4-0 in Copa del Rey contro un Atletico Madrid lontano dai propri fasti, con conseguente eliminazione dal torneo. Inoltre anche in Liga i catalani non se la stanno passando meglio. La sconfitta nei minuti finali per 2-1 nel derby col Girona, con le perenni discussioni sull'arbitraggio, ha fatto crollare il Barça al secondo posto del campionato.

I culé attualmente si trovano a -2 dalla vetta (il Real Madrid è attualmente impegnato sul campo dell'Osasuna dell'italiano Lisci) e domani nel match contro il Levante, avrà l'occasione o la necessità di vincere per superare i blancos o rimanergli in scia. In vista di questa sfida fondamentale, ha parlato il tecnico Hansi Flick in conferenza stampa, esplicitando anche le sue riflessioni sulla situazione sportiva attuale.

Le parole di Hansi Flick — Hansi Flick ha risposto in maniera esaustiva a molte domande arrivategli dai giornalisti, che hanno spaziato dagli errori di campo alle elezioni presidenziali. L'ex CT della Germania ha iniziato parlando della settimana trascorsa: "Aver avuto 2 giorni di riposo è stato molto utile. In un periodo complicato come il nostro, avere giocatori più freschi è importante. Abbiamo avuto un dibattito aperto per chiarire le cose durante la settimana, in modo tale da capire cosa migliorare e cosa fare per tornare al nostro livello. La sfida col Levante è fondamentale perché giochiamo in casa e vogliamo vincere anche per recuperare la fiducia e la fame che ci contraddistinguono, scacciando i dubbi recenti".

Inoltre il tecnico ha dato molto spazio alla questione dei propri calciatori, sulla loro importanza e sulle relazioni quotidiane con essi: "I ragazzi sono convinti al 100% del nostro stile e del nostro gioco, i risultati sono dalla nostra parte. Con loro ho un rapporto onesto e diretto, la comunicazione è uno strumento fondamentale. Anche per il Ramadan abbiamo trovato un accordo e per quanto ne so solo Lamine Yamal lo fa. Avendo un rapporto chiaro, ho detto che loro che abbiamo bisogno che si assumano le loro responsabilità e diventino leader, proprio come stanno facendo. Ho molta fiducia in loro e non vedo l'ora di affrontare le prossime partite. Abbiamo recuperato giocatori fondamentali come Rashford, Pedri e anche Gavi sta migliorando".

Sul recupero dei centrocampisti spagnoli Hansi Flick si è espresso così: "Pedri potrebbe fare qualche minuto domenica, si sta già allenando col gruppo ed è molto importante per noi. Potrebbe essere un leader del futuro. Per Gavi serve ancora del tempo, va fatto un passo alla volta. Continuiamo a lavorarci e ho fiducia perché stanno facendo un grande lavoro per aiutarlo".

Sulle elezioni presidenziali del club, l'allenatore ha glissato: " Non ha alcun impatto sulla mia squadra, ci concentreremo su quello che stiamo facendo. Il presidente non è stato qui nelle ultime due partite e le abbiamo perse... (ride)".