Nel giro di un anno la situazione è completamente cambiata per Joan Garcia. Solo 12 mesi fa, infatti, l'estremo difensore spagnolo completava il suo passaggio dall'Espanyol al Barcellona e nel giro di pochi mesi è diventato uno dei giocatori chiave negli schemi di Hansi Flick tanto da essere convocato anche per i Mondiali con la sua Spagna. Ma questo traguardo per il classe 2001 è solo il primo di una lunga serie. Ecco le sue parole sul suo primo anno da giocatore blaugrana.

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Barcellona, Joan Garcia sul suo primo anno al Barça: "Messo in una situazione a cui non ero abituato"

📅 Raphinha and Brazil take on Haiti at 2:30am in their second 2026 World Cup match. pic.twitter.com/KfZJF9ryiR — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2026

Certamente Joan Garcia non si aspettava di vivere questo momento, eppure il classe 2001 in questo momento si trova in Nord America con laa giocarsi il suo primo Mondiale in carriera. Un traguardo che solo 365 giorni fa difficilmente avrebbe pronosticato. Tutto questo è successo grazie al suo passaggio alavvenuto appena un anno fa, quando il 25 enne passò alla corte di Hansidopo 4 anni con la maglia dell'. Una cessione che i tifosi deinon hanno perdonato.

In un'intervista a Catalunya Ràdio e Esport3, il portiere catalano ha parlato della sua prima stagione all'ombra del Camp Nou dichiarando di essere migliorato sotto diversi aspetti, ma ha sottolineato in particolare di aver dovuto affrontare situazioni a lui prima sconosciute: "L'esperienza di accumulare minuti e giocare partite ad alta pressione ti fa migliorare in ogni modo - ha cominciato Garcia - mi hanno messo in situazioni a cui forse non ero abituato in campo, e penso di aver reagito bene". Una stagione culminata con le vittorie di LaLiga e Supercoppa di Spagna, con l'esordio in Champions League e con la vittoria del premio Zamora. Un inizio più che promettente.

Quando gli è stato chiesto quale fosse stata la parata più importante della stagione, Garcia ha risposto: "L'ho fatta nel derby contro Pere Milla. È stata incredibilmente difficile e ci ha aiutato a vincere la partita. Io e Pere andiamo molto d'accordo, e ogni volta che vedo la parata sui social, gliela mando così non se la dimentica", ha scherzato. Cosa è cambiato rispetto all'ultimo anno con l'Espanyol?: "Ho migliorato la mia capacità di prendere decisioni e la mia distribuzione di palla. Ovviamente, commetterò ancora degli errori, ma sono molto contento di questi progressi".

BARCELLONA, SPAGNA - 17 MAGGIO: (Da sinistra a destra) Raphinha, Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Joan Garcia, Eric Garcia e Pedri dell'FC Barcelona posano per una foto con i loro premi durante una cerimonia pre-partita prima dell'incontro di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Betis Balompié allo Spotify Camp Nou il 17 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Grazie all'ottima annata con i catalani, Garcia è stato convocato per i Mondiali con la Spagna. Il giusto premio dopo mesi di duro lavoro: "Firmare per il Barça mi ha aiutato ad arrivare ai Mondiali, anche se non si sa mai cosa sarebbe potuto succedere altrimenti - continua il portiere spagnolo - Dobbiamo essere come una famiglia, lavorare in squadra, e questo gruppo è fantastico. Remiamo tutti nella stessa direzione e anche chi non gioca contribuisce molto fuori dal campo", conclude.

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