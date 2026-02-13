Una notte magica per l' Atletico Madrid che ieri sera, in soli 45 minuti, ha calato il poker contro il Barcellona tra le mura amiche nella semifinale di andata di Copa del Rey . Un risultato incredibile per la squadra di Simeone che mette un'ipoteca importante sulla conquista della finalissima, attendendo con entusiasmo la gara di ritorno al Camp Nou. Tra il successo dei colchoneros e la festa del Wanda Metropolitano però, non sono mancate le polemiche da parte dei blaugrana per il gol annullato al 52' a Cubarsì. Una lunga revisione del Var di ben sette minuti, con la smentita poi nel post gara ammettendo l'errore del fuorigioco semiautomatico, mandando su tutte le furie i protagonisti del Barcellona e in particolar modo Frenkie De Jong .

Barcellona, lo sfogo di Frenkie De Jong nel post partita

Come riporta Diario As, nel post partita i riflettori in casa Barcellona sono stati puntati sull'episodio molto discusso della rete annullata a Cubarsì ad inizio ripresa, con ben sette minuti di revisione e la conferma del Comitato tecnico degli arbitri a fari spenti, dell'errore del fuorigioco semiautomatico. A commentare la situazione in mixed zone ai microfoni di SportyTV è proprio Frenkie De Jong, senza peli sulla lingua: "Ho visto un'immagine in cui si vede chiaramente che non è fuorigioco. L'immagine mostrata in TV non mostrava il momento esatto in cui Fermín ha calciato la palla. C'è un'immagine di Fermín che spara mentre il difensore era a un metro da Lewandowski. Se non è fatta con l'AI, così come credo, è davvero uno scandalo", tuona.