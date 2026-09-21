Il Barcellona arriva alla sosta a punteggio pieno: anche per questo, Flick ha preso una decisione particolare in vista della pausa
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Il grande avvio di stagione del Barcellona ha richiesto un dispendio di energie notevole per mantenere un ruolino di marcia perfetto fin dalle primissime battute della stagione. Proprio per bilanciare questa pressione, Hansi Flick ha deciso di permettere a una parte di gruppo di staccare la spina per tornare in campo nella migliore condizione fisica e mentale possibile. Il tecnico, infatti, ha stabilito un periodo di nove giorni di riposo totale per tutti i calciatori che non dovranno viaggiare per rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali.
Barcellona, la scelta di FlickIl programma della squadra catalana prevede la ripresa degli allenamenti nella giornata di martedì, sempre sotto la guida di Flick. I giocatori non coinvolti negli impegni internazionali continueranno sui campi del centro sportivo Joan Gamper solamente fino a venerdì. Successivamente, per loro scatterà una lunga pausa: a partire dal 26 settembre e fino al 4 ottobre non sarà programmata nessuna seduta di allenamento. I giocatori che potranno godere di questa finestra di relax sono Szczesny, Gerard Martín, Balde, Gavi, Fariñas e Gabriel Jesus.
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Sul campo solamente gli infortunati: la tabella di recuperoI calciatori alle prese con infortuni, ovvero Joan Garcia, Christensen, De Jong e Roony Bardghji, avranno l'obbligo di presentarsi regolarmente per portare avanti i propri programmi di riabilitazione. Per quanto riguarda i tempi di recupero, Joan Garcia dovrebbe tornare a disposizione subito dopo questa sosta. Christensen invece necessiterà di qualche settimana in più per smaltire il problema al quadricipite sinistro rimediato durante la gara giocata a Siviglia.
Tempistiche ancora più lunghe sono invece previste per De Jong e Roony, che avranno bisogno di molto più tempo prima di poter tornare in gruppo. La ripresa ufficiale delle attività per il gruppo è fissata per il 5 ottobre. In quella data, pur non potendo ancora contare sui giocatori impegnati in giro per il mondo con le nazionali, Hansi Flick comincerà a preparare la sfida contro il Getafe, che andrà in scena sabato 10 ottobre al Camp Nou.
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