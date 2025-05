Barcellona, maglia speciale per il Clásico: partnership con Travis Scott

I catalani hanno scelto di collaborare con uno degli artisti più influenti del panorama americano

Federico Grimaldi 2 maggio - 10:15

Il Barcellonatorna a fondere calcio e cultura globale: per il Clásico dell’11 maggio contro il Real Madrid, i blaugrana scenderanno in campo con una maglia speciale dedicata a Travis Scott. Il rapper statunitense diventa il sesto artista internazionale a sostituire il logo Spotify sulla divisa del Barça. In precedenza ci sono stati: Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G e Coldplay. Tutto ciò conferma ancora una volta l’identità sempre più pop e planetaria del club catalano.

Barcellona x Travis Scott: la nuova maglia del Clásico unisce calcio e cultura pop — Per il Clásico dell’11 maggio, il Barcellona non si limita a presentare una nuova maglia: sceglie di raccontare una visione, unire il calcio alla cultura globale. Stavolta, a campeggiare sul petto dei giocatori non ci sarà il consueto logo di Spotify, ma quello di "Cactus Jack". L’etichetta di Travis Scott, uno degli artisti più influenti e ascoltati del panorama mondiale. Una collaborazione che non nasce per caso: nello spogliatoio blaugrana, la musica del rapper americano è una colonna sonora abituale.

Lamine Yamal, giovane stella e amante dichiarato dei beat, è stato visto più volte ballare "Fein" durante il riscaldamento. Travis Scott diventa così il sesto artista internazionale a legarsi all’identità visiva del Barça – dopo Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G e Coldplay – portando in campo un’estetica che fonde stile, musica e sport. Una scelta che vuole amplificare l’impatto mediatico di una delle partite più attese al mondo. In modo tale da trasformare il Clásico in un vero evento culturale globale.