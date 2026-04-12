Dopo il successo nel derby contro l'Espanyol, l'ex-difensore iberico celebra sui social la vittoria della formazione catalana

Gianmarco Inguscio Collaboratore 12 aprile - 10:41

Il Barcellona si è aggiudicato con un sonoro 4-1 il derby contro l'Espanyol, mettendo a segno un nuovo record. La formazione di Hans Flick è imbattuta da 30 partite in campionato contro i "periquitos". Un traguardo importante, ambizioso e ricco di storia che trasmette quanto sia "abituale" vincere da quelle parti. Di certo, questa squadra vanta qualità individuali e collettive invidiabili ai più, ma restare imbattuti per così tanto tempo è più facile che a dirsi, anche se in campo ci vanno i campioni e i giovani talenti del blaugrana. Questo nuovo record rappresenta, inoltre, il periodo di imbattibilità più lungo della storia del club contro un singolo avversario.

Ma il Barcellona non vuole accontentarsi, infatti, in campionato, occupa la prima posizione con 79 punti a nove lunghezze dai rivali d Madrid, mentre il Villareal terzo vanta 58 punti. Pertanto, la lotta al titolo è riservata - come spesso accade - a Barcellona e Real Madrid, con i primi che sembrano essere i favoriti per la vittoria finale. Un eventuale successo, rappresenterebbe il ventottesimo scudetto del club spagnolo. Non un risultato qualsiasi. Ora il calendario vedrà gli uomini di Flick sfidare il l'Atletico Madrid per il secondo turno dei quarti di finale di Champions League, prima di affrontare Celta Vigo e il Getafe in campionato.

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Barcellona, l'ex calciatore Gerard Piqué festeggia il nuovo record blaugrana — A festeggiare la vittoria nel derby e il nuovo record del Barcellona, però, non sono stati soltanto calciatori, addetti ai lavori e tifosi. Anche l'ex calciatore dei blaugrana, Gerard Piqué, infatti, ha voluto contribuire al nuovo traguardo del club con un messaggio pubblicato sul proprio profilo "X": l'ex difensore ha condiviso un post nel quale veniva annunciato, da un giornalista, il nuovo record, accompagnando il post con un cuore. Dimostrazione di passione, sostegno e appartenenza. Dopotutto, l'ex nazionale spagnolo ha disputato oltre 600 presenze con la maglia del Barcellona, diventando - per diverse generazioni - un punto fisso della retroguardia del club.