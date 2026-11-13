Il Principe di Galles si è recato al Camp Nou con il figlio tredicenne, nonostante la regola non scritta che vieta agli eredi al trono di farlo
Barcellona, Yamal è tornato! Che gol in allenamento
Quando si tratta del Barcellona è molto difficile non esserne innamorati e quando capita l'occasione perché non andare a vedere lo spettacolo che ormai da anni offre la squadra di Hansi Flick? Lo scorso 3 novembre, i blaugrana sono stati impegnati nella sfida di Champions League contro l'Aston Villa. La partita, come ricordiamo, ha visto i catalani vincere con un secco 3-0 e, in quell'occasione, sugli spalti del Camp Nou c'erano due ospiti di grande prestigio: il Principe William e il figlio George. Una presenza molto speciale che, tuttavia, ha creato grande scalpore in Inghilterra.
Principe William e figlio George presenti al Camp Nou: la famiglia reale non la prende beneNegli ultimi giorni il Barcellona ha scoperto di avere due tifosi speciali: il principe William e suo figlio 13 enne George. L'erede al trono di Inghilterra si è recato lo scorso 3 novembre al Camp Nou, insieme a George, per assistere alla partita di Champions League tra blaugrana e Aston Villa, terminata poi 3-0 per la squadra di Hansi Flick. Un viaggio che per i due reali è stato una piacevole gita tra padre e figlio ma i media inglesi non la pensano cosi. Al contrario, quel viaggio al Camp Nou andava contro un'antica tradizione della monarchia.
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Alcuni media internazionali lo definiscono una violazione delle regole, mentre altri sostengono che il viaggio "non costituisce necessariamente" una violazione del protocollo. Secondo Bluewin, le reazioni sui social media sono state generalmente favorevoli a William, tanto che l'erede al trono è stato applaudito per aver viaggiato in classe economica e commerciale. Da parte di Buckingam Palace, nel frattempo, non c'è stato alcun commento al riguardo.
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