Quando si tratta del Barcellona è molto difficile non esserne innamorati e quando capita l'occasione perché non andare a vedere lo spettacolo che ormai da anni offre la squadra di Hansi Flick? Lo scorso 3 novembre, i blaugrana sono stati impegnati nella sfida di Champions League contro l'Aston Villa. La partita, come ricordiamo, ha visto i catalani vincere con un secco 3-0 e, in quell'occasione, sugli spalti del Camp Nou c'erano due ospiti di grande prestigio: il Principe William e il figlio George. Una presenza molto speciale che, tuttavia, ha creato grande scalpore in Inghilterra.

Principe William e figlio George presenti al Camp Nou: la famiglia reale non la prende bene

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I due

sono rispettivamente primo e secondo in linea di successione al trono

e, per consuetudine,

gli eredi diretti non dovrebbero viaggiare insieme in aereo.

La scena era tutt'altro che formale. Secondo diversi media britannici,

i due hanno viaggiato su un normale volo della British Airways,

vestiti in modo informale e

con i propri bagagli

. Altri passeggeri li hanno fotografati e un video dei due prima dello sbarco è diventato in poco tempo virale sui social.

Negli ultimi giorni il Barcellona ha scoperto di avere due tifosi speciali: il principee suo figlio 13 enne. L'erede al trono di Inghilterra si è recato lo scorso 3 novembre al Camp Nou, insieme a George, per assistere alla partita di Champions League tra blaugrana e, terminata poi 3-0 per la squadra di Hansi. Un viaggio che per i due reali è stato una piacevole gita tra padre e figlio ma i media inglesi non la pensano cosi. Al contrario, quel viaggio al Camp Nou andava contro un'antica tradizione della monarchia.

BARCELLONA, SPAGNA - 3 NOVEMBRE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona durante la partita della 4ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Aston Villa FC, disputata al Camp Nou il 3 novembre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Alcuni media internazionali lo definiscono una violazione delle regole, mentre altri sostengono che il viaggio "non costituisce necessariamente" una violazione del protocollo. Secondo Bluewin, le reazioni sui social media sono state generalmente favorevoli a William, tanto che l'erede al trono è stato applaudito per aver viaggiato in classe economica e commerciale. Da parte di Buckingam Palace, nel frattempo, non c'è stato alcun commento al riguardo.