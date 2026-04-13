Barrenechea e la visita speciale di…Soulé: “Ti voglio molto bene, fratello”

I due hanno condiviso un intero passato insieme. E ogni occasione è buona per ricordare i vecchi momenti

Federico Grimaldi 13 aprile - 14:35

Un passato condiviso, un futuro diviso. Soulée Barrenecheahanno mosso i primi passi insieme, prima di separarsi. I due sono legati da un'amicizia speciale: dalla Juve al Frosinone, hanno esultato, gioito e giocato insieme per diversi anni. Poi, alcune scelte hanno separato questo legame: il centrocampista ora è al Benfica, mentre Mati è diventato uno dei volti della Roma. Ma il legame non si è mai spezzato. Ogni occasione è buona per ritrovarsi, come dimostra l'ultimo scatto condiviso: "Ti voglio bene fratello", ha scritto l'ex Valencia nello foto che li ritrae insieme. Un legame indissolubile che non si spezza: ma diventa sempre più grande. I due ora sono 'avversari'. Ma nella vita rimangono gli stessi amici di sempre.

Barrenechea-Soulé, una vita passata insieme — La next gen della Juve e poi l'esperienza fugace in A con il Frosinone: Soulé e Barrenechea hanno condiviso momenti di gioia e di tristezza. Per anni i due non si sono mai separati: dove andava uno, andaval'altro. Ma l'esperienza con i canarini - coincisa con la retrocessione - è stata l'ultima della loro vita calcistica. I due si sono separati, hanno intrapreso strade diverse: uno in Portogallo, l'altro sempre in Italia. Barrenechea è diventato uno degli uomini fidati di Mourinho. Spesso titolare, col Benfica ha fatto passi da gigante facendo aumentare il suo valore. Lo stesso, Soulé: Gasp non ne può fare a meno e quest'anno è stato spesso decisivo con i suoi gol ed assist.

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Poi la pubalgia che ne ha frammentato il percorso. Ora però è tornato per quest'ultimo rush verso la qualificazione in Champions. Nonostante la distanza, i due non si sono mai persi: lo dimostra lo scatto dell'altro lo giorno. Lo dimostrano i continui segnali di affetto che si lanciano da due Paesi diversi. Il destino forse un giorno li farà tornare 'insieme'. Intanto, però, si godono la loro vita calcistica, senza dimenticare quel legame che per anni li ha visti condividere una passione, un futuro, insieme.