Brutta disavventura per Thierno Barry, attaccante dell'Everton, vittima di un furto in abitazione mentre era impegnato in campo nella partita di Carabao Cup contro il Newcastle. Il calciatore 24enne stava contribuendo alla vittoria della sua squadra per 3-1, riuscendo anche a trovare la via del gol, quando alcuni ladri si sono introdotti nella casa in cui vive con la compagna Charlene e la loro figlia di appena un anno. A riportare la notizia è il quotidiano britannico Daily Mail, secondo cui l'episodio ha profondamente scosso la famiglia del giocatore.

Il racconto della compagna di Barry, il tutto durante Everton-Newcastle

L'irruzione sarebbe avvenuta proprio mentre Barry era lontano da casa per disputare l'impegno sportivo con i Toffees. A raccontare il peso dell'accaduto è stata la compagna del calciatore, che ha descritto quanto successo come un'esperienza "estremamente angosciante e violante", sottolineando il senso di violazione della propria intimità e sicurezza domestica. Charlene ha inoltre deciso di offrire una ricompensa in denaro a chiunque sia in grado di fornire informazioni utili per identificare i responsabili del furto. Un appello rivolto a chi potrebbe aver notato movimenti sospetti o essere in possesso di elementi utili alle indagini.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Everton striker Thierno Barry's home was BURGLED while he was playing in his team's Carabao Cup victory against Newcastle!



The 24-year-old was on the pitch scoring in Everton's 3-1 win when thieves broke into the home he shares with his girlfriend Charlene… pic.twitter.com/wyzv6t94Ul — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 30, 2026

La vicenda ha attirato l'attenzione anche per alcuni contenuti pubblicati sui social nelle settimane precedenti. Circa un mese prima del furto, infatti,della coppia. Tra gli oggetti comparivano accessori di lusso e modelli di marchi prestigiosi. Non è stato tuttavia chiarito se i ladri abbiano agito proprio in seguito alla visione di quel contenuto o se il video abbia avuto un collegamento con l'episodio.

LIVERPOOL, INGHILTERRA- OTTOBRE 29: Thierno Barry festeggia dopo aver segnato un gol in Carabao Cup (Photo by Jan Kruger/Getty Images)

Per Thierno Barry, dunque, una serata sportivamente positiva, culminata con il successo dell'Everton sul Newcastle, si è trasformata in una vicenda personale particolarmente difficile. La famiglia spera ora che l'appello e la ricompensa offerta possano contribuire a individuare chi si è introdotto nell'abitazione.