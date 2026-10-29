L’assenza dell’inglese dalla sfida di Carabao Cup sarebbe legata a un episodio avvenuto durante la settimana e a una presunta violazione delle regole interne, che avrebbe portato la società a intervenire.
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Jack Grealish non sarà a disposizione dell’Everton per la sfida di Carabao Cup contro il Newcastle, valida per il quarto turno della competizione. L’esterno inglese è stato escluso dalla lista dei convocati per motivi disciplinari, dopo una presunta assenza non autorizzata a una seduta di allenamento, secondo quanto riportato dalla stampa inglese. Una decisione che ha attirato l’attenzione alla vigilia di un appuntamento importante per la squadra di David Moyes, e che arriva a pochi giorni dalla sconfitta per 2-0 contro l’Arsenal in Premier League, partita che Grealish aveva saltato per un problema di salute, secondo quanto comunicato dal club.
L’assenza di Grealish e il provvedimento dell’EvertonIl club ha comunicato tramite i propri profili social l’esclusione di Jack Grealish facendo riferimento a una violazione della disciplina interna, senza specificare quale comportamento abbia portato al provvedimento. Secondo quanto riportato da talkSPORT il giocatore avrebbe saltato una seduta di allenamento senza autorizzazione, una ricostruzione che al momento però non è stata confermata pubblicamente dalla società. Il calciatore inglese, arrivato all’Everton in prestito dal Manchester City, aveva già saltato la sfida di Premier League contro l’Arsenal, persa 2-0 nel fine settimana precedente, con il club che aveva giustificato la sua assenza con un problema di salute, mentre la sua esclusione dalla sfida contro il Newcastle legata a motivi disciplinari lascia aperti interrogativi sulle possibili conseguenze del provvedimento, anche se al momento non sono state comunicate ulteriori misure nei confronti del giocatore.
L’esclusione di Grealish rappresenta così una difficoltà in più per David Moyes in vista della sfida contro il Newcastle, con l’Everton chiamato a giocarsi l’accesso ai quarti di finale di Carabao Cup senza poter contare sull’esterno inglese.
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