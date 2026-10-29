Jack Grealish non sarà a disposizione dell’Everton per la sfida di Carabao Cup contro il Newcastle, valida per il quarto turno della competizione. L’esterno inglese è stato escluso dalla lista dei convocati per motivi disciplinari, dopo una presunta assenza non autorizzata a una seduta di allenamento, secondo quanto riportato dalla stampa inglese. Una decisione che ha attirato l’attenzione alla vigilia di un appuntamento importante per la squadra di David Moyes, e che arriva a pochi giorni dalla sconfitta per 2-0 contro l’Arsenal in Premier League, partita che Grealish aveva saltato per un problema di salute, secondo quanto comunicato dal club.

L’assenza di Grealish e il provvedimento dell’Everton

🚨Jack Grealish is unavailable for selection tonight due to a breach of club discipline.



The 31 year-old has been suspended by the Toffees 🔵 pic.twitter.com/LHwIY6818I — Everton FC News 💙 (@NilSatisNews) October 29, 2026

Il club ha comunicato tramite i propri profili socialfacendo riferimento a una violazione della disciplina interna, senza specificare quale comportamento abbia portato al provvedimento. Secondo quanto riportato da talkSPORT, una ricostruzione che al momento però non è stata confermata pubblicamente dalla società.Il calciatore inglese, arrivato all’Everton in prestito dal, aveva già saltato la sfida dicontro, persa 2-0 nel fine settimana precedente, con il club che aveva giustificato la sua assenza con un problema di salute, mentre la sua esclusione dalla sfida contro illegata a motivi disciplinari lascia aperti interrogativi sulle, anche se al momento non sono state comunicate ulteriori misure nei confronti del giocatore.

HULL, INGHILTERRA - 11 OTTOBRE: Jack Grealish, dell'Everton, osserva durante la partita di Premier League 2026/27 tra Hull City ed Everton, disputata l'11 ottobre 2026 all'MKM Stadium di Hull, in Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

L’esclusione di Grealish rappresenta così una difficoltà in più per David Moyes in vista della sfida contro il Newcastle, con l’Everton chiamato a giocarsi l’accesso ai quarti di finale di Carabao Cup senza poter contare sull’esterno inglese.