Il presidente onorario del Bayern Monaco ha fatto il punto sul mercato, soffermandosi sulle trattative per Wirtz e Woltemade

Luca Paesano Redattore 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 19:02)

Nick Woltemade è stato uno degli uomini più ricercati di questa sessione di calciomercato, a lungo dal Bayern Monaco e poi volato nelle battute conclusive al Newcastle. La Premier League ha avuto ancora una volta la meglio a suon di milioni. Novanta, quelli spesi dai Magpies per assicurarsi l'attaccante tedesco, autore di 18 gol in 36 partite lo scorso anno con lo Stoccarda. Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern, ha commentato in maniera piuttosto seccata dell'affare ai microfoni di Sport 1, mentre faceva il punto sul mercato del club.

Bayern, Hoeness sulle trattative per Wirtz e Woltemade — "Siamo molto soddisfatti, siamo i veri vincitori della finestra estiva. Abbiamo una squadra già forte e non ci serviva rinforzarla ancora", ha sentenziato Hoeness facendo il bilancio dei movimenti fatti dalla società in questa estate. Il focus, poi, si è spostato sui due grandi colpi sfumati: Wirtz e Woltemade, lungamente seguiti ma senza successo. Sull'argomento, il numero uno del Bayern si sbottona.

"Naturalmente ci sarebbe piaciuto prendere Wirtz, ma non lo avremmo mai pagato 150 milioni", afferma Hoeness a proposito del talento tedesco, che ha scelto anche lui la rotta della Premier League in direzione Liverpool. Poi prosegue: "Ne avevamo offerti 55 per Woltemade, lo Stoccarda ne voleva 75. E alla fine se ne è andato in Inghilterra per 90... Quello che ha fatto il Newcastle non c'entra niente col calcio, al massimo col Monopoli".