In giornata si è tenuta la conferenza stampa del direttore sportivo del Bayern Monaco Cristoph Freund che ha toccato alcuni temi interessanti. In particolar modo, hanno destato preoccupazione le condizioni fisiche del portiere Manuel Neuer. L'estremo difensore ha accusato un infortunio nelle ultime settimane, ma il dirigente ha tenuto a rassicurare il pubblico bavarese.

Inoltre, è piuttosto sorprendente che i tedeschi non siano primi nel loro campionato ove hanno abituato a dominare nel corso degli anni, senza grosse eccezioni. Dopo le prime 10 giornate, si è fatto notare un Borussia Dortmund costante e stanno facendo molto bene anche altre formazioni. La Bundesliga, dunque, è tutto tranne che noiosa.

Bundesliga, il Bayern Monaco insegue: "Non è noiosa come tutti dicevano"

Si parte proprio da freschi aggiornamenti sul portiere classe 1986: "Ora è con noi e, anche per il problema fisico accusato, non sta affrontando un gran momento. Vorrebbe rimanere in campo il maggior tempo possibile, vorrebbe aiutare e giocare con la squadra.".

MAINZ, GERMANIA - 07 NOVEMBRE: Manuel Neuer del FC Bayern Monaco viene sostituito e riceve assistenza medica dopo aver riportato un infortunio durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra 1. FSV Mainz 05 e FC Bayern München alla MEWA Arena il 07 novembre 2026 a Mainz, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Quindi l'attenzione si sposta sulla corsa in Bundesliga. Il Dortmund comanda con 24 punti raccolti sui 30 a disposizione, mentre il Bayern insegue a due lunghezze di distanza: "Loro subiscono pochi gol e giocano bene a calcio. Sono solidi dato che giocano assieme da tempo. Noi possiamo prestare attenzione esclusivamente al nostro percorso. Di certo sta venendo fuori un campionato avvincente: il Leverkusen cresce, il Lipsia fa tanti gol. Non mancano gli stimoli".

In tanti, se non tutti, secondo il direttore sportivo, credevano che la Bundesliga non sarebbe stata granché attrattiva, mentre i fatti stanno dimostrando tutt'altra cosa. "Tutto questo fa bene al calcio e al campionato, ma ricordiamo che non abbiamo ancora subìto sconfitte.", ha precisato Freund.